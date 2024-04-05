Укрзалізниця запустить "сімейні вагони": про що йдеться

"Укрзалізниця" спільно з UNICEF планує реалізувати проєкт "сімейних вагонів" для внутрішніх пасажирських перевезень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова голови правління Укрзалізниці Євгена Лященко на брифінгу, передає "Інтерфакс Україна".

Що відомо про сімейні вагони та де вони будуть

"Сімейні вагони" планують ввести як мінімум, на трьох внутрішніх маршрутах, з загальною кількістю шести вагонів.

"Проте можливо, їх кількість буде збільшена", - зауважив Лященко.

За його словами, проєкт планується реалізувати до кінця поточного року.

Лященко також уточнив, що концепцію проєкту розробила UNICEF, яка також фінансуватиме переобладнання вагонів.

Жіночі купе

Нагадаємо, що з літа 2023 року УЗ ввела нові для неї жіночі купе.

Жіночі купе функціонують із 30 червня на таких напрямках: №81/82 Київ – Ужгород, №41/42 Дніпро – Трускавець, №75/76 Київ – Кривий Ріг, №15/16 Харків – Ясіня.

У таких купе можуть їхати жінки та діти до 5 років включно. Лященко пояснював таке рішення УЗ метою допомогти жінкам почуватися комфортніше та безпечніше.

Також із 30 червня 2023 року відновила свою роботу воєнізована охорона у пасажирських поїздах.