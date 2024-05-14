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"Укрзализныця" запустила обновленный сайт: что изменилось для пассажиров и где теперь покупать билеты

"Укрзализныця" обновила сайт для покупки билетов (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

АО "Укрзализныця" запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании рассказывает, что изменилось для пассажиров и какие функции имеет обновленный сайт УЗ.

Что изменилось для пассажиров

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, обновленный продукт был запущен, в частности, для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт.

"Сейчас в вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис", - подчеркнул он.

Чиновник уточнил, что качественную диджитализацию сервисов от "Укрзализныци" продолжают благодаря "слаженной работе нашей ІТ-команды, пассажирской компании и партнеров".

Обновленный сайт УЗ (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)

Какие функции есть у обновленного сайта УЗ

В пресс-службе компании отмечают - новый сайт "Укрзализныци" запущен сейчас в бета-режиме. Следовательно, переход со старого сайта будет осуществляться постепенно - для комфорта всех пользователей.

Уточняется, что ресурс был разработан при поддержке Mastercard и построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.

Для удобства пользователей он имеет, в частности, следующие функции:

  • покупка билетов на любой поезд
  • покупка билетов на поезда "Киев - Варшава" и "Киев - Вена" (после верификации аккаунта через "Дія.Підпис")
  • возврат билетов на международные рейсы
  • ⁠улучшенный поиск поездок с пересадками (в том числе с пересадкой внутри поезда)
  • приобретение билетов в женские купе
  • ⁠приобретение билетов со скидкой для студентов
  • ⁠возможность купить билет на любимца или на багаж (и узнать стоимость этих билетов до приобретения)
  • безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay
  • возможность накопления "обнимашек" по программе лояльности "Залізні друзі" для билетов, приобретенных через сайт (с последующим их обменом на партнерские предложения в приложении)
  • доступ к онлайн-табло вокзалов по стране и т.п.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказали о правилах совместных путешествий с домашними любимцами.

Читайте также, что известно о "семейных вагонах", которые запускает "Укрзализныця".

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