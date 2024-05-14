"Укрзалізниця" запустила оновлений сайт: що змінилось для пасажирів і де тепер купувати квитки
АТ "Укрзалізниця" запустила оновлений сайт для купівлі залізничних квитків на будь-який поїзд.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу компанії розповідає, що змінилось для пасажирів і які саме функції має оновлений сайт УЗ.
Що змінилося для пасажирів
За словами голови правління АТ "Укрзалізниця" Євгена Лященка, оновлений продукт було запущено, зокрема, для пасажирів, які звикли купувати квитки через сайт.
"Відтепер у вебверсії сервісу для купівлі квитків доступний розширений та зручний функціонал, включно з верифікацією акаунтів через "Дія.Підпис", - наголосив він.
Посадовець уточнив, що якісну діджиталізацію сервісів від "Укрзалізниці" продовжують завдяки "злагодженій роботі нашої ІТ-команди, пасажирської компанії та партнерів".
Оновлений сайт УЗ (скріншот: booking-new.uz.gov.ua)
Які функції має оновлений сайт УЗ
У прес-службі компанії наголошують - новий сайт "Укрзалізниці" запущено нині у бета-режимі. Отже, перехід зі старого сайту буде здійснюватись поступово - для комфорту всіх користувачів.
Уточнюється, що ресурс було розроблено за підтримки Mastercard та побудовано за допомогою сучасних дизайнерських та ІТ-рішень.
Для зручності користувачів він має, зокрема, такі функції:
- купівля квитків на будь-який поїзд
- купівля квитків на поїзди "Київ - Варшава" та "Київ - Відень" (після верифікації акаунту через "Дія.Підпис")
- повернення квитків на міжнародні рейси
- покращений пошук поїздок із пересадками (у тому числі з пересадкою всередині поїзда)
- придбання квитків у жіночі купе
- придбання квитків зі знижкою для студентів
- можливість докупити квиток на улюбленця або на багаж (та дізнатись вартість цих квитків до придбання)
- безготівкова оплата квитків за допомогою Apple Pay і Google Pay
- можливість накопичення "обіймашок" за програмою лояльності "Залізні друзі" для квитків, придбаних через сайт (із подальшим їх обміном на партнерські пропозиції в застосунку)
- доступ до онлайн-табло вокзалів по країні тощо
Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" розповіли про правила спільних подорожей з домашніми улюбленцями.
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