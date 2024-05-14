"Укрзализныця" запустила обновленный сайт: что изменилось для пассажиров и где теперь покупать билеты
АО "Укрзализныця" запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании рассказывает, что изменилось для пассажиров и какие функции имеет обновленный сайт УЗ.
Что изменилось для пассажиров
По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, обновленный продукт был запущен, в частности, для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт.
"Сейчас в вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис", - подчеркнул он.
Чиновник уточнил, что качественную диджитализацию сервисов от "Укрзализныци" продолжают благодаря "слаженной работе нашей ІТ-команды, пассажирской компании и партнеров".
Обновленный сайт УЗ (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)
Какие функции есть у обновленного сайта УЗ
В пресс-службе компании отмечают - новый сайт "Укрзализныци" запущен сейчас в бета-режиме. Следовательно, переход со старого сайта будет осуществляться постепенно - для комфорта всех пользователей.
Уточняется, что ресурс был разработан при поддержке Mastercard и построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.
Для удобства пользователей он имеет, в частности, следующие функции:
- покупка билетов на любой поезд
- покупка билетов на поезда "Киев - Варшава" и "Киев - Вена" (после верификации аккаунта через "Дія.Підпис")
- возврат билетов на международные рейсы
- улучшенный поиск поездок с пересадками (в том числе с пересадкой внутри поезда)
- приобретение билетов в женские купе
- приобретение билетов со скидкой для студентов
- возможность купить билет на любимца или на багаж (и узнать стоимость этих билетов до приобретения)
- безналичная оплата билетов с помощью Apple Pay и Google Pay
- возможность накопления "обнимашек" по программе лояльности "Залізні друзі" для билетов, приобретенных через сайт (с последующим их обменом на партнерские предложения в приложении)
- доступ к онлайн-табло вокзалов по стране и т.п.
Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказали о правилах совместных путешествий с домашними любимцами.
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