"Укрзализныця" запустила обновленный сайт: что изменилось для пассажиров и где теперь покупать билеты

АО "Укрзализныця" запустила обновленный сайт для покупки железнодорожных билетов на любой поезд.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу компании рассказывает, что изменилось для пассажиров и какие функции имеет обновленный сайт УЗ.

Что изменилось для пассажиров

По словам председателя правления АО "Укрзализныця" Евгения Лященко, обновленный продукт был запущен, в частности, для пассажиров, привыкших покупать билеты через сайт.

"Сейчас в вебверсии сервиса для покупки билетов доступен расширенный и удобный функционал, включая верификацию аккаунтов через "Дія.Підпис", - подчеркнул он.

Чиновник уточнил, что качественную диджитализацию сервисов от "Укрзализныци" продолжают благодаря "слаженной работе нашей ІТ-команды, пассажирской компании и партнеров".

Обновленный сайт УЗ (скриншот: booking-new.uz.gov.ua)

Какие функции есть у обновленного сайта УЗ

В пресс-службе компании отмечают - новый сайт "Укрзализныци" запущен сейчас в бета-режиме. Следовательно, переход со старого сайта будет осуществляться постепенно - для комфорта всех пользователей.

Уточняется, что ресурс был разработан при поддержке Mastercard и построен с помощью современных дизайнерских и ІТ-решений.

Для удобства пользователей он имеет, в частности, следующие функции: