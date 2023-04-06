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Укрзалізниця втрапила в "брудний" скандал. Сім разів поспіль

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Четвер 06 квітня 2023 21:45
Укрзалізниця втрапила в "брудний" скандал. Сім разів поспіль Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця втрапила в скандал через постільну білизну, яка була вся в плямах. І навіть зміна сьомого комплекту не вирішила проблему з чистотою.

На перевізника поскаржився пасажир УЗ у Facebook Залізнична допомога.

Пасажир потягу номер 150 "Полтава-Чернівці" попросив замінити комплект білизни, за який він заплатив стандартні 50 грн під час купівлі квитка. Причина тому - брудні плями на постілі.

"Він був шокований! Наступні 7 комплектів теж були з гидкими плямами", - говориться у спільноті, яка підтримує права пасажирів.

Укрзалізниця втрапила в &quot;брудний&quot; скандал. Сім разів поспільУкрзалізниця втрапила в &quot;брудний&quot; скандал. Сім разів поспіль

У коментарях більшість дописувачів підтримали пасажира - поборника чистоти:

  • Ця проблема завжди була на Укрзалізниці. Це вони повинні краще виконувати свою роботу, людині гидко лягати на таку постіль.
  • Сама стикнулась з такою проблемою. Часто пересуваюсь саме Укрзалізницею, але останнім часом є нарікання на чистоту білизни. Про те що видають мокру, взагалі мовчу.
  • Вся білизна потребує списання вона виглядає жахливо, особливо наволочки, вони хоч і випрані, але сірі, страшні.

Раніше ми писали, що Укрзалізниця зганьбилася з дорогущим купе.

Крім того читайте, що Укрзалізниця запустила з Києва унікальну електричку.

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Укрзалізниця