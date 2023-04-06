Укрзалізниця втрапила в "брудний" скандал. Сім разів поспіль
Укрзалізниця потрапила в скандал (колаж Styler)
Укрзалізниця втрапила в скандал через постільну білизну, яка була вся в плямах. І навіть зміна сьомого комплекту не вирішила проблему з чистотою.
На перевізника поскаржився пасажир УЗ у Facebook Залізнична допомога.
Пасажир потягу номер 150 "Полтава-Чернівці" попросив замінити комплект білизни, за який він заплатив стандартні 50 грн під час купівлі квитка. Причина тому - брудні плями на постілі.
"Він був шокований! Наступні 7 комплектів теж були з гидкими плямами", - говориться у спільноті, яка підтримує права пасажирів.
У коментарях більшість дописувачів підтримали пасажира - поборника чистоти:
- Ця проблема завжди була на Укрзалізниці. Це вони повинні краще виконувати свою роботу, людині гидко лягати на таку постіль.
- Сама стикнулась з такою проблемою. Часто пересуваюсь саме Укрзалізницею, але останнім часом є нарікання на чистоту білизни. Про те що видають мокру, взагалі мовчу.
- Вся білизна потребує списання вона виглядає жахливо, особливо наволочки, вони хоч і випрані, але сірі, страшні.
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