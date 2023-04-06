Укрзалізниця втрапила в "брудний" скандал. Сім разів поспіль

Укрзалізниця втрапила в скандал через постільну білизну, яка була вся в плямах. І навіть зміна сьомого комплекту не вирішила проблему з чистотою.

Пасажир потягу номер 150 "Полтава-Чернівці" попросив замінити комплект білизни, за який він заплатив стандартні 50 грн під час купівлі квитка. Причина тому - брудні плями на постілі.

"Він був шокований! Наступні 7 комплектів теж були з гидкими плямами", - говориться у спільноті, яка підтримує права пасажирів.

У коментарях більшість дописувачів підтримали пасажира - поборника чистоти: