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З Києва вперше запустять електричку в такій модернізації: в чому її унікальність

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Київ, Середа 04 січня 2023 15:54
З Києва вперше запустять електричку в такій модернізації: в чому її унікальність Укрзалізниця запустить модернізовану електричку під Києвом (фото: facebook.com/Пасажири Києва)
Автор: Світлана Мащенко

На приміські маршрути Києва випустять першу модернізувану електричку, яка раніше була вироблена в Луганську.

В чому унікальність транспортного засобу - читайте нижче в матеріалі Styler.

Що відомо про електричку

Укрзалізниця прийняла з заводу та поставила на маршрут модернізовану електричку ЕПЛ9Т.

Це 14-та за рахунком електричка, модернізована 2022 року на заводі компанії. Модернізацію проводив Київський електровагоноремонтний завод.

В чому унікальність ЕПЛ9Т

"Ця електричка особлива, і ось чому: це перша модернізація електрички, виготовленої в Україні. ЕПЛка, як її називають залізничники, була випущена на заводі Луганськтепловоз. Інші електрички були виготовлені в Латвії", - розповів керівник УЗ Олександр Камишін.

З Києва вперше запустять електричку в такій модернізації: в чому її унікальність

Наразі це найновіша електричка з наявних в парку моделей. Оновленій ЕПЛ9Т 18 років, вона випущена у 2004 році.

Для порівняння - інші електрички на балансі перевізника, що проходять модернізацію, набагато старіші, їм понад тридцять років.

З Києва вперше запустять електричку в такій модернізації: в чому її унікальність

В чому переваги електрички

Ця електричка ідеально підходить для міста. Вона має тридверні вагони, що прискорюють посадку та висадку пасажирів.

Всередині можна знайти USB/Type-C порти для зарядки гаджетів. А також 24 місця для велосипедів.

З Києва вперше запустять електричку в такій модернізації: в чому її унікальністьЗ Києва вперше запустять електричку в такій модернізації: в чому її унікальність

Оновлена електричка (фото: facebook.com/Пасажири Києва)

Раніше в Укрзалізниці показали, як пасажири зустрічали Новий рік у поїздах.

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