З Києва вперше запустять електричку в такій модернізації: в чому її унікальність
На приміські маршрути Києва випустять першу модернізувану електричку, яка раніше була вироблена в Луганську.
В чому унікальність транспортного засобу - читайте нижче в матеріалі Styler.
Що відомо про електричку
Укрзалізниця прийняла з заводу та поставила на маршрут модернізовану електричку ЕПЛ9Т.
Це 14-та за рахунком електричка, модернізована 2022 року на заводі компанії. Модернізацію проводив Київський електровагоноремонтний завод.
В чому унікальність ЕПЛ9Т
"Ця електричка особлива, і ось чому: це перша модернізація електрички, виготовленої в Україні. ЕПЛка, як її називають залізничники, була випущена на заводі Луганськтепловоз. Інші електрички були виготовлені в Латвії", - розповів керівник УЗ Олександр Камишін.
Наразі це найновіша електричка з наявних в парку моделей. Оновленій ЕПЛ9Т 18 років, вона випущена у 2004 році.
Для порівняння - інші електрички на балансі перевізника, що проходять модернізацію, набагато старіші, їм понад тридцять років.
В чому переваги електрички
Ця електричка ідеально підходить для міста. Вона має тридверні вагони, що прискорюють посадку та висадку пасажирів.
Всередині можна знайти USB/Type-C порти для зарядки гаджетів. А також 24 місця для велосипедів.
Оновлена електричка (фото: facebook.com/Пасажири Києва)
Раніше в Укрзалізниці показали, як пасажири зустрічали Новий рік у поїздах.
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