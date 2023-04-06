Укрзализныця попала в "грязный" скандал. Семь раз подряд
Укрзализныця попала в скандал (коллаж Styler)
Укрзализныця попала в скандал из-за постельного белья, которое было все в пятнах. И даже смена седьмого комплекта не решила проблему с чистотой.
На перевозчика пожаловался пассажир УЗ в Facebook Залізнична допомога.
Пассажир поезда №150 "Полтава-Черновцы" попросил заменить комплект белья, за который он заплатил стандартные 50 грн при покупке билета. Причина тому - грязные пятна на постели.
"Он был шокирован! Следующие 7 комплектов тоже были с отвратительными пятнами", - говорится в сообществе, поддерживающем права пассажиров.
В комментариях большинство подписчиков поддержали пассажира - поборника чистоты:
- Ця проблема завжди була на Укрзалізниці. Це вони повинні краще виконувати свою роботу, людині гидко лягати на таку постіль.
- Сама стикнулась з такою проблемою. Часто пересуваюсь саме Укрзалізницею, але останнім часом є нарікання на чистоту білизни. Про те що видають мокру, взагалі мовчу.
- Вся білизна потребує списання вона виглядає жахливо, особливо наволочки, вони хоч і випрані, але сірі, страшні.
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