Укрзализныця попала в "грязный" скандал. Семь раз подряд

Укрзализныця попала в скандал из-за постельного белья, которое было все в пятнах. И даже смена седьмого комплекта не решила проблему с чистотой.

На перевозчика пожаловался пассажир УЗ в Facebook Залізнична допомога.

Пассажир поезда №150 "Полтава-Черновцы" попросил заменить комплект белья, за который он заплатил стандартные 50 грн при покупке билета. Причина тому - грязные пятна на постели.

"Он был шокирован! Следующие 7 комплектов тоже были с отвратительными пятнами", - говорится в сообществе, поддерживающем права пассажиров.

В комментариях большинство подписчиков поддержали пассажира - поборника чистоты: