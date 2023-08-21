Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони. Ви таких ще точно не бачили! (фото)

Укрзалізниця запровадила нові плацкартні вагони на маршруті Київ-Чернівці. Вони мають модернізовані функції, зокрема потужне кондиціонування та індивідуально кероване освітлення.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Telegram .

Що відомо про оновлені вагони

"Оновлюємо найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додаємо свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях Укрзалізниці ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.

"У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення", - додали в УЗ.

Ось такий вигляд мають оновлені плацкартні вагони (фото: Укрзалізниця/Telegram)

Зазначимо, що нові вагони відрізняються від попередніх вищою комфортабельністю й кольором сидінь. Яка вартість проїзду у них поки не повідомляють, ціна у звичайному плацкарті (без кондиціонування) у поїзді №7/8 Київ-Чернівці коливається у межах 460 грн (залежно від дня поїздки).

Це не перше оновлення вагонів цього року

Нагадаємо, що цієї весни УЗ отримала 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені ще в 2021 році за кошти держбюджету.

У тих вагонах обладнані інклюзивні вбиральні та одне безбар’єрне купе, де є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення. А також пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

В усіх інклюзивних вагонах є рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору.