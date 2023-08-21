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Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони. Ви таких ще точно не бачили! (фото)

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Понеділок 21 серпня 2023 11:41
Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони. Ви таких ще точно не бачили! (фото) Укрзалізниця оновила плацкартні вагони (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Укрзалізниця запровадила нові плацкартні вагони на маршруті Київ-Чернівці. Вони мають модернізовані функції, зокрема потужне кондиціонування та індивідуально кероване освітлення.

Про це повідомляє Укрзалізниця в Telegram.

Що відомо про оновлені вагони

"Оновлюємо найбільш соціальний сегмент рухомого складу та додаємо свіжомодернізовані плацкартні вагони на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що в результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях Укрзалізниці ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.

"У розпал літнього сезону перевезень чернівецький напрямок стає більш збалансованим з точки зору цінової пропозиції, адже поєднує фірмові вагони для більш вибагливого пасажира та дешевші вагони для соціальних перевезень, у тому числі організованих груп дітей на планове оздоровлення", - додали в УЗ.

Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони. Ви таких ще точно не бачили! (фото)Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони. Ви таких ще точно не бачили! (фото)Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони. Ви таких ще точно не бачили! (фото)Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони. Ви таких ще точно не бачили! (фото)Укрзалізниця показала оновлені плацкартні вагони. Ви таких ще точно не бачили! (фото)Ось такий вигляд мають оновлені плацкартні вагони (фото: Укрзалізниця/Telegram)

Зазначимо, що нові вагони відрізняються від попередніх вищою комфортабельністю й кольором сидінь. Яка вартість проїзду у них поки не повідомляють, ціна у звичайному плацкарті (без кондиціонування) у поїзді №7/8 Київ-Чернівці коливається у межах 460 грн (залежно від дня поїздки).

Це не перше оновлення вагонів цього року

Нагадаємо, що цієї весни УЗ отримала 15 пасажирських вагонів зі 100, які були замовлені ще в 2021 році за кошти держбюджету.

У тих вагонах обладнані інклюзивні вбиральні та одне безбар’єрне купе, де є спеціальні спальні дивани зі зміною кута нахилу і фіксацією тіла, місце для інвалідного візка та ремені для його закріплення. А також пульт з регулюванням освітлення, кнопкою виклику провідника, пристроєм гучномовного зв’язку з провідником.

В усіх інклюзивних вагонах є рельєфні таблички зі шрифтом Брайля, нанесено контрастне маркування для людей з вадами зору.

Раніше ми розповідали про 4 маловідомі послуги, якими можуть скористатись пасажири Укрзалізниці.

Читайте також про те, що Укрзалізниця оголосила про запуск акції, яка допоможе пасажирам економити.

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