Повернення 10% вартості. Укрзалізниця повідомила пасажирам приємну новину: деталі
Укрзалізниця та Uber оголосили про введення спільної бонусної програми для пасажирів, які користуватимуться таксі з/до залізничних вокзалів. Учасники акції зможуть отримати до 10% повернення вартості поїздки на таксі.
Про це повідомила Укрзалізниця у Facebook.
Що відомо про акцію від Укрзалізниці та Uber
Пасажири Укрзалізниці можуть отримувати кешбек за поїздки з Uber з/до залізничних вокзалів Києва.
"Відтепер доступна автоматична синхронізація поїздок залізницею з Uber Travel завдяки прив’язаним email-акаунтам. Просто купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці або на сайті та отримуйте повідомлення від Uber з нагадуванням про своєчасний виїзд на вокзал. Застосунок автоматично включатиме вашу поїздку поїздом до Uber Travel та пропонуватиме замовити відповідну поїздку заздалегідь", - йдеться у повідомленні.
Як налаштувати опцію
Активуйте в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрийте застосунок та натисніть кнопку "Travel" у головному меню.
Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft. Потім надайте Uber дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку.
Купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці. Переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber.
Тепер ви можете замовити поїздку заздалегідь: авто очікуватиме вас в обраному місці в обраний час.
"За кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек в 10%, який можна витратити на інші поїздки Uber в будь-якому місті України, де працює сервіс замовлення поїздок", - пояснюють в УЗ.
10% від вартості поїздки на таксі повертатиметься пасажиру (фото: Facebook/Укрзалізниця)
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