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Повернення 10% вартості. Укрзалізниця повідомила пасажирам приємну новину: деталі

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Понеділок 24 липня 2023 17:44
Повернення 10% вартості. Укрзалізниця повідомила пасажирам приємну новину: деталі Пасажири зможуть отримати повернення 10% вартості поїздки на таксі (колаж: Styler)
Автор: Василина Копитко

Укрзалізниця та Uber оголосили про введення спільної бонусної програми для пасажирів, які користуватимуться таксі з/до залізничних вокзалів. Учасники акції зможуть отримати до 10% повернення вартості поїздки на таксі.

Про це повідомила Укрзалізниця у Facebook.

Що відомо про акцію від Укрзалізниці та Uber

Пасажири Укрзалізниці можуть отримувати кешбек за поїздки з Uber з/до залізничних вокзалів Києва.

"Відтепер доступна автоматична синхронізація поїздок залізницею з Uber Travel завдяки прив’язаним email-акаунтам. Просто купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці або на сайті та отримуйте повідомлення від Uber з нагадуванням про своєчасний виїзд на вокзал. Застосунок автоматично включатиме вашу поїздку поїздом до Uber Travel та пропонуватиме замовити відповідну поїздку заздалегідь", - йдеться у повідомленні.

Як налаштувати опцію

Активуйте в застосунку Uber послугу Uber Travel: відкрийте застосунок та натисніть кнопку "Travel" у головному меню.

Увійдіть за допомогою свого облікового запису Google чи Microsoft. Потім надайте Uber дозвіл на доступ до ваших бронювань у застосунку.

Купуйте квитки в застосунку Укрзалізниці. Переконайтеся, що ваші залізничні квитки відображаються прямо у застосунку Uber.

Тепер ви можете замовити поїздку заздалегідь: авто очікуватиме вас в обраному місці в обраний час.

"За кожну таку поїздку користувачу нараховуватиметься кешбек в 10%, який можна витратити на інші поїздки Uber в будь-якому місті України, де працює сервіс замовлення поїздок", - пояснюють в УЗ.

Повернення 10% вартості. Укрзалізниця повідомила пасажирам приємну новину: деталі10% від вартості поїздки на таксі повертатиметься пасажиру (фото: Facebook/Укрзалізниця)

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