4 неочікувані послуги, якими можуть скористатись пасажири Укрзалізниці

Пасажири Укрзалізниці мають право на кілька послуг, про які мало хто здогадується, а ще менше - користується.

Пасажир може сісти в потяг на іншій станції

Пасажир має право робити посадку на проміжній станції за маршрутом поїзда і зайняти своє місце, вказане у квитку.

Наприклад, якщо пасажир придбав квиток зі станції Знам’янка на потяг Львів-Дніпро, то він має право сісти на станції Олександрія - проміжній станції цього потяга.

Безплатне повернення на станцію посадки

Якщо пасажир випадково сів не у свій поїзд, він зобов'язаний зійти на найближчій станції. При цьому начальник поїзда має скласти акт, який дає право пасажиру повернутися на станцію відправлення поїзда безплатно.

Наприклад, пасажиру можуть надати безплатно місце у найближчому поїзді, що прямує до станції відправлення.

Пасажир може попросити замінити постіль

Якщо пасажир придбав квиток із постільною білизною, то її мають видати у герметичному пакеті. Якщо він надірваний, пасажир має право попросити замінити його на інший комплект, герметично запакований.

Також цією послугою можна скористатись, якщо постіль погано випрана, має плями або волога. Тоді провідник також має замінити цей комплект на інший, належної якості.

Пересісти в інший вагон, якщо температура повітря не відповідає нормі

Взимку температура повітря у вагонах повинна становити 18-22 градуси тепла, а влітку - 22-26 градусів. При цьому температура влітку регулюється тільки у вагонах з кондиціонером. Наявність цієї опції вказується відразу при купівлі квитка.

Але якщо під час поїздки температурний режим порушується, то пасажир може звернутися до провідника чи начальника поїзда, щоб вони вирішили цю проблему. Пасажир має право пересісти до іншого вагону. Те ж саме право надають, якщо не зачиняється вікно і пасажира може продути. У випадку, якщо пасажиру відмовили, він повинен залишити скаргу за номером 0 800 503 111, або написати у чат-боти УЗ.