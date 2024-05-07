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УЗ показала сучасну електричку, яка невдовзі вийде на маршрут (фото)

Вівторок 07 травня 2024 18:01
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УЗ показала сучасну електричку, яка невдовзі вийде на маршрут (фото) УЗ оновила ще один електропоїзд (фото: Telegram/Укрзалізниця)
Автор: Василина Копитко

"Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд моделі ЕР9М-503, який невдовзі запустить на маршрут зі Львова до Рівного. Його вагони обладнані усіма зручностями для маломобільних верств населення.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Укрзалізниці" у Telegram.

Як виглядає модернізований електропоїзд

В УЗ повідомляють, що модернізований електропоїзд має сучасний екстер’єр, а також низку зручних та актуальних рішень всередині вагона.

Які є додаткові зручності у вагоні:

  • кріплення для велосипедів
  • ⁠розетки для зарядки гаджетів
  • комфортні сидіння

Перевізник також зазначає, що вагони є інклюзивними, оскільки враховують потреби маломобільних верств населення. Зокрема у вагонах:

  • ⁠встановлено пандуси
  • інклюзивні вбиральні
  • інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля

Також у головних вагонах поїзда є сповивальні столики.

"Це вже 39-й модернізований на власних потужностях Укрзалізниці приміський електропоїзд", - кажуть у компанії.

Додамо, що йдеться про модернізацію електропоїзда моделі ЕР9М-503, він раніше курсував на маршруті Львів-Рівне під назвою "Полісся"

УЗ показала сучасну електричку, яка невдовзі вийде на маршрут (фото)УЗ показала сучасну електричку, яка невдовзі вийде на маршрут (фото)Так виглядає модернізований електропоїзд (фото: Telegram/Укрзалізниця)

Зазначимо також, що УЗ активно проводить ремонт рухомого складу. Зокрема у березні цього року завершили модернізацію двох електропоїздів, які вже вийшли на приміські маршрути у Полтавській та Одеській областях.

Тоді на маршрути випустили електропоїзди ЕР-9Е №656 та ЕПЛ-9Т №008. Ці вагони також оснащені пандусами та усіма зручностями для людей з інвалідністю.

Читайте також про те, що УЗ попередила про скасування поїзда до Словаччини та пояснила, як діяти.

Раніше ми писали про те, що "Укрзалізниця" в тестовому режимі повернула до Одеси "Інтерсіті".

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