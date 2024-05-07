УЗ показала сучасну електричку, яка невдовзі вийде на маршрут (фото)
"Укрзалізниця" модернізувала електропоїзд моделі ЕР9М-503, який невдовзі запустить на маршрут зі Львова до Рівного. Його вагони обладнані усіма зручностями для маломобільних верств населення.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію "Укрзалізниці" у Telegram.
Як виглядає модернізований електропоїзд
В УЗ повідомляють, що модернізований електропоїзд має сучасний екстер’єр, а також низку зручних та актуальних рішень всередині вагона.
Які є додаткові зручності у вагоні:
- кріплення для велосипедів
- розетки для зарядки гаджетів
- комфортні сидіння
Перевізник також зазначає, що вагони є інклюзивними, оскільки враховують потреби маломобільних верств населення. Зокрема у вагонах:
- встановлено пандуси
- інклюзивні вбиральні
- інформаційні покажчики продубльовано шрифтом Брайля
Також у головних вагонах поїзда є сповивальні столики.
"Це вже 39-й модернізований на власних потужностях Укрзалізниці приміський електропоїзд", - кажуть у компанії.
Додамо, що йдеться про модернізацію електропоїзда моделі ЕР9М-503, він раніше курсував на маршруті Львів-Рівне під назвою "Полісся"
Так виглядає модернізований електропоїзд (фото: Telegram/Укрзалізниця)
Зазначимо також, що УЗ активно проводить ремонт рухомого складу. Зокрема у березні цього року завершили модернізацію двох електропоїздів, які вже вийшли на приміські маршрути у Полтавській та Одеській областях.
Тоді на маршрути випустили електропоїзди ЕР-9Е №656 та ЕПЛ-9Т №008. Ці вагони також оснащені пандусами та усіма зручностями для людей з інвалідністю.
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