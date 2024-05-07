УЗ показала современную электричку, которая вскоре выйдет на маршрут (фото)
"Укрзализныця" модернизировала электропоезд модели ЕР9М-503, который вскоре запустит на маршрут из Львова в Ровно. Его вагоны оборудованы всеми удобствами для маломобильных слоев населения.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в Telegram.
Как выглядит модернизированный электропоезд
В УЗ сообщают, что модернизированный электропоезд имеет современный экстерьер, а также ряд удобных и актуальных решений внутри вагона.
Дополнительные удобства в вагоне:
- крепление для велосипедов
- розетки для зарядки гаджетов
- комфортные сиденья
Перевозчик также отмечает, что вагоны инклюзивны, поскольку учитывают потребности маломобильных слоев населения. В частности, в вагонах:
- установлены пандусы
- инклюзивные туалеты
- информационные указатели продублированы шрифтом Брайля
Также в главных вагонах поезда есть пеленальные столики.
"Это уже 39-й модернизированный на собственных мощностях "Укрзализныци" пригородный электропоезд", - говорят в компании.
Добавим, что речь идет о модернизации электропоезда модели ЕР9М-503, он ранее курсировал по маршруту Львов-Ровно под названием "Полесье"
Так выглядит модернизированный электропоезд (фото: Telegram/Укрзализныця)
Отметим также, что УЗ активно производит ремонт подвижного состава. В марте этого года завершили модернизацию двух электропоездов, которые уже вышли на пригородные маршруты в Полтавской и Одесской областях.
Тогда на маршруты выпустили электропоезда ЭР-9Е №656 и ЭПЧ-9Т №008. Эти вагоны также оснащены пандусами и всеми удобствами для людей с инвалидностью.
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