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УЗ показала современную электричку, которая вскоре выйдет на маршрут (фото)

Вторник 07 мая 2024 18:01
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УЗ показала современную электричку, которая вскоре выйдет на маршрут (фото) УЗ обновила еще один электропоезд (фото: Telegram/Укрзализныця)
Автор: Василина Копытко

"Укрзализныця" модернизировала электропоезд модели ЕР9М-503, который вскоре запустит на маршрут из Львова в Ровно. Его вагоны оборудованы всеми удобствами для маломобильных слоев населения.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию "Укрзализныци" в Telegram.

Как выглядит модернизированный электропоезд

В УЗ сообщают, что модернизированный электропоезд имеет современный экстерьер, а также ряд удобных и актуальных решений внутри вагона.

Дополнительные удобства в вагоне:

  • крепление для велосипедов
  • ⁠розетки для зарядки гаджетов
  • комфортные сиденья

Перевозчик также отмечает, что вагоны инклюзивны, поскольку учитывают потребности маломобильных слоев населения. В частности, в вагонах:

  • ⁠установлены пандусы
  • инклюзивные туалеты
  • информационные указатели продублированы шрифтом Брайля

Также в главных вагонах поезда есть пеленальные столики.

"Это уже 39-й модернизированный на собственных мощностях "Укрзализныци" пригородный электропоезд", - говорят в компании.

Добавим, что речь идет о модернизации электропоезда модели ЕР9М-503, он ранее курсировал по маршруту Львов-Ровно под названием "Полесье"

УЗ показала современную электричку, которая вскоре выйдет на маршрут (фото)УЗ показала современную электричку, которая вскоре выйдет на маршрут (фото)Так выглядит модернизированный электропоезд (фото: Telegram/Укрзализныця)

Отметим также, что УЗ активно производит ремонт подвижного состава. В марте этого года завершили модернизацию двух электропоездов, которые уже вышли на пригородные маршруты в Полтавской и Одесской областях.

Тогда на маршруты выпустили электропоезда ЭР-9Е №656 и ЭПЧ-9Т №008. Эти вагоны также оснащены пандусами и всеми удобствами для людей с инвалидностью.

Читайте также о том, что УЗ предупредила об отмене поезда в Словакию и объяснила, как поступить.

Ранее мы писали о том, что "Укрзализныця" в тестовом режиме вернула в Одессу "Интерсити".

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Укрзализныця Поезда
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