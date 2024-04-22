ua en ru
Пн, 22 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Укрзалізниця" в тестовому режимі повернула до Одеси "Інтерсіті"

Україна, Понеділок 22 квітня 2024 10:37
UA EN RU
"Укрзалізниця" в тестовому режимі повернула до Одеси "Інтерсіті" Фото: поїзди "Інтерсіті" почнуть ходить до Одеси на початку травня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

"Укрзалізниця" в тестовому режимі повернула до Одеси швидкісний поїзд Інтерсіті+, який почне ходити напередодні Великодня, 5 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Квитки на Одесу вже у застосунку Укрзалізниці, на сайті, в чат-боті та касах вокзалів", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, поїзд №761/762 Київ - Одеса відправлятиметься з Києва 3, 4 та 5 травня о 06:03 та прибуватиме до Одеси о 13:34. В зворотному напрямку, з Одеси, поїзд вирушатиме в ті ж дати о 14:20 та прибуватиме до Києва о 21:50.

Крім цього, на великодній вікенд "Укрзалізниця" збільшує пропозицію місць із Києва до Львова, адже замість стандартного швидкісного поїзда Hyundai туди поїде більш містка двоповерхова Skoda. Також будуть призначені додаткові рейси поїзда №777 Київ - Львів на 4 та 5 травня.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" запустила функцію моніторингу квитків з можливістю автовикупу у застосунку "Дія".

Водночас моніторинг та автоматична купівля квитків недоступні для поїздів до/з Польщі (крім Інтерсіті+) та прямого поїзда Київ - Відень. Однак користувачі можуть отримати сповіщення про відкриття продажу квитків на ці напрямки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Укрзалізниця Одеса
NEWS
Буданов: Україну очікує важка ситуація найближчим часом, але "армагеддону" не буде
Буданов: Україну очікує важка ситуація найближчим часом, але "армагеддону" не буде
DAILY
Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил
Катерина Гончаровакерівник розділу "Суспільство" Безпілотник своїми руками. Як зібрати FPV-дрон вдома та чому це важливо для Збройних Сил