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УЗ попередила про скасування поїзда до Словаччини та пояснили, як діяти

Україна, Понеділок 06 травня 2024 14:51
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УЗ попередила про скасування поїзда до Словаччини та пояснили, як діяти Фото: поїзд Мукачево - Кошице 6 травня скасовано (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В УЗ попередили про скасування поїзда за маршрутом "Мукачево - Кошице" через поломку рухомого складу. Пасажирів закликали здійснити посадку за альтернативним маршрутом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Через поломку рухомого складу словацьких залізниць поїзд №961 "Мукачево - Кошице" сьогодні буде скасований на ділянці "Мукачево - Чоп", - йдеться в повідомленні.

Пасажирів, які планували здійснити посадку на поїзд №961 у Мукачеві, просять скористатись поїздом №345 "Чернівці - Ужгород" для доїзду до станції "Чоп".

Зазначається, що поїзд відправиться зі станції Мукачево о 15:18 (докупляти квитки не потрібно - посадка на поїзд буде дозволена з квитками на поїзд №961).

"Після прибуття на ст. Чоп о 16:28 та проходження прикодонно-митного контролю пасажири зможуть здійснити посадку у поїзд №961 до станції Кошице", - зазначили в УЗ та перепросили за незручності.

Проблеми з поїздами УЗ

Нагадаємо, напередодні повідомлялось, що три поїзди варшавського напрямку значно затримуються через несприятливі умови. З затримками руху можна ознайомитись на офіційному порталі УЗ.

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