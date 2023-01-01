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Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах: "що в підстаканниках не питали"

Новость на русском →
Неділя 01 січня 2023 14:35
Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах: "що в підстаканниках не питали" Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Хто хто, а Укрзалізниця не має ні вихідних, ні свят. Точніше, відбуває все це буквально "на ходу", і разом з машиністами і провідниками святкують звичайні пасажири.

Скільки людей зустріло Новий рік в поїздах, і як це було - дивіться нижче в матеріалі Styler.

За даними перевізника, Новий рік у поїздах Укрзалізниці зустріли тисячі пасажирів, а якщо точніше - 6200.

Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах: &quot;що в підстаканниках не питали&quot;Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах: &quot;що в підстаканниках не питали&quot;

"Що всередині підстаканників - в новорічну ніч не запитували", - підписали кадри, де співробітники УЗ і пасажири зустрічають новий 2023-й рік, загадуючи головне для кожного українця бажання.

Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах: &quot;що в підстаканниках не питали&quot;Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах: &quot;що в підстаканниках не питали&quot;Укрзалізниця показала, як пасажири зустрічали Новий рік в поїздах: &quot;що в підстаканниках не питали&quot;

Свято в поїздах Укрзалізниці (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Українці в коментарях привітали співробітників залізниці зі святом:

  • З Новим роком! І дякую за роботу!
  • Працівники Укрзалізниці справжні Герої! Миру і здоров'я Вам, шановні!
  • Дякуємо вам! Ви найкращі! Бажаємо вам миру!
  • Дай вам Бог здоров'я!

Раніше ми писали також, що на вокзалі в Києві Укрзалізниця показала сюрприз, який перетворив головний транспортний вузол столиці на свято.

Зазначимо, що нещодавно в УЗ повернули легендарні аксесуари - підстаканники, а асортимент смаколиків поповнився.

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Укрзалізниця