Укрзализныця показала, как пассажиры встречали Новый год в поездах: "что в подстаканниках не спрашивали"
Кто кто, а Укрзализныця не имеет ни выходных, ни праздников. Вернее, отбывает все это буквально "на ходу", и вместе с машинистами и проводниками празднуют обычные пассажиры.
Сколько людей встретило Новый год в поездах, и как это было – смотрите ниже в материале Styler.
По данным перевозчика, Новый год в поездах Укрзализныци встретили тысячи пассажиров, а если точнее – 6200.
"Что внутри подстаканников - в новогоднюю ночь не спрашивали", - подписали кадры, где сотрудники УЗ и пассажиры встречают новый 2023-й год, загадывая главное для каждого украинца желание.
Праздник в поездах Укрзализныци (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Украинцы в комментариях поздравили сотрудников железной дороги с праздником:
- З Новим роком! І дякую за роботу!
- Працівники Укрзалізниці справжні Герої! Миру і здоров'я Вам, шановні!
- Дякуємо вам! Ви найкращі! Бажаємо вам миру!
- Дай вам Бог здоров'я!
Ранее мы писали также, что на вокзале в Киеве Укрзализныця показала сюрприз, превративший главный транспортный узел столицы в праздник.
Отметим, что недавно в УЗ вернули легендарные аксессуары – подстаканники, а ассортимент вкусностей пополнился.