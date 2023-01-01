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Укрзализныця показала, как пассажиры встречали Новый год в поездах: "что в подстаканниках не спрашивали"

Новина українською →
Воскресенье 01 января 2023 14:35
Укрзализныця показала, как пассажиры встречали Новый год в поездах: "что в подстаканниках не спрашивали" Укрзализныця показала, как пассажиры встречали Новый год в поездах (коллаж Styler)
Автор: Светлана Мащенко

Кто кто, а Укрзализныця не имеет ни выходных, ни праздников. Вернее, отбывает все это буквально "на ходу", и вместе с машинистами и проводниками празднуют обычные пассажиры.

Сколько людей встретило Новый год в поездах, и как это было – смотрите ниже в материале Styler.

По данным перевозчика, Новый год в поездах Укрзализныци встретили тысячи пассажиров, а если точнее – 6200.

Укрзализныця показала, как пассажиры встречали Новый год в поездах: &quot;что в подстаканниках не спрашивали&quot;Укрзализныця показала, как пассажиры встречали Новый год в поездах: &quot;что в подстаканниках не спрашивали&quot;

"Что внутри подстаканников - в новогоднюю ночь не спрашивали", - подписали кадры, где сотрудники УЗ и пассажиры встречают новый 2023-й год, загадывая главное для каждого украинца желание.

Укрзализныця показала, как пассажиры встречали Новый год в поездах: &quot;что в подстаканниках не спрашивали&quot;Укрзализныця показала, как пассажиры встречали Новый год в поездах: &quot;что в подстаканниках не спрашивали&quot;Укрзализныця показала, как пассажиры встречали Новый год в поездах: &quot;что в подстаканниках не спрашивали&quot;

Праздник в поездах Укрзализныци (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Украинцы в комментариях поздравили сотрудников железной дороги с праздником:

  • З Новим роком! І дякую за роботу!
  • Працівники Укрзалізниці справжні Герої! Миру і здоров'я Вам, шановні!
  • Дякуємо вам! Ви найкращі! Бажаємо вам миру!
  • Дай вам Бог здоров'я!

Ранее мы писали также, что на вокзале в Киеве Укрзализныця показала сюрприз, превративший главный транспортный узел столицы в праздник.

Отметим, что недавно в УЗ вернули легендарные аксессуары – подстаканники, а ассортимент вкусностей пополнился.

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Укрзализныця