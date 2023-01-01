Укрзализныця показала, как пассажиры встречали Новый год в поездах: "что в подстаканниках не спрашивали"

Кто кто, а Укрзализныця не имеет ни выходных, ни праздников. Вернее, отбывает все это буквально "на ходу", и вместе с машинистами и проводниками празднуют обычные пассажиры.

Сколько людей встретило Новый год в поездах, и как это было – смотрите ниже в материале Styler.

Украинцы в комментариях поздравили сотрудников железной дороги с праздником:

"Что внутри подстаканников - в новогоднюю ночь не спрашивали", - подписали кадры, где сотрудники УЗ и пассажиры встречают новый 2023-й год, загадывая главное для каждого украинца желание.

По данным перевозчика, Новый год в поездах Укрзализныци встретили тысячи пассажиров, а если точнее – 6200.

Ранее мы писали также, что на вокзале в Киеве Укрзализныця показала сюрприз, превративший главный транспортный узел столицы в праздник.

Отметим, что недавно в УЗ вернули легендарные аксессуары – подстаканники, а ассортимент вкусностей пополнился.