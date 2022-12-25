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"Вокзал перетвориться на щось дивовижне": УЗ приготувала сюрприз в Києвї

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Київ, Неділя 25 грудня 2022 16:50
"Вокзал перетвориться на щось дивовижне": УЗ приготувала сюрприз в Києвї Укрзалізниця на вокзалі в Києві готує сюрприз до Різдва (фото: t.me/UkrzalInfo)
Автор: Світлана Мащенко

Укрзалізниця анонсувала неймовірний сюрприз для жителів і гостей Києва на честь Різдва Христового 25 грудня.

Про це йдеться у повідомленні перевізника в Telegram.

Що зміниться?

Так, увечері 25-го грудня Центральний вокзал в столиці переживе чудесні метаморози.

"На всіх чекає сюрприз: наш вокзал зовні перетвориться на щось дивовижне!" - говориться в повідомленні.

Крім того у вестибюлі зазвучать українські колядки.

"Залізному Різдву з Укрзалізницею бути! Сьогодні у вестибюлі Центрального вокзалу Києва, поряд з ялинкою, гурт "Щука-Риба" заспіває колядки", - анонсували в пресслужбі УЗ.

&quot;Вокзал перетвориться на щось дивовижне&quot;: УЗ приготувала сюрприз в Києвї

На вокзалі Києва звучатимуть колядки (фото: t.me/UkrzalInfo)

Так виглядає ялинка на вокзалі в Києві:

&quot;Вокзал перетвориться на щось дивовижне&quot;: УЗ приготувала сюрприз в Києвї

Фото: t.me/UkrzalInfo

Коли можна побачити дійство

В УЗ оголосили такий "план на вечір".

"О 18:30 збираємося на площі біля Центрального вокзалу Києва та захоплюємося. О 19:30 йдемо співати колядки у вестибюль вокзалу", - додали в Укрзалізниці.

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