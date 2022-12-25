"Вокзал перетвориться на щось дивовижне": УЗ приготувала сюрприз в Києвї
Укрзалізниця анонсувала неймовірний сюрприз для жителів і гостей Києва на честь Різдва Христового 25 грудня.
Про це йдеться у повідомленні перевізника в Telegram.
Що зміниться?
Так, увечері 25-го грудня Центральний вокзал в столиці переживе чудесні метаморози.
"На всіх чекає сюрприз: наш вокзал зовні перетвориться на щось дивовижне!" - говориться в повідомленні.
Крім того у вестибюлі зазвучать українські колядки.
"Залізному Різдву з Укрзалізницею бути! Сьогодні у вестибюлі Центрального вокзалу Києва, поряд з ялинкою, гурт "Щука-Риба" заспіває колядки", - анонсували в пресслужбі УЗ.
На вокзалі Києва звучатимуть колядки (фото: t.me/UkrzalInfo)
Так виглядає ялинка на вокзалі в Києві:
Фото: t.me/UkrzalInfo
Коли можна побачити дійство
В УЗ оголосили такий "план на вечір".
"О 18:30 збираємося на площі біля Центрального вокзалу Києва та захоплюємося. О 19:30 йдемо співати колядки у вестибюль вокзалу", - додали в Укрзалізниці.
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