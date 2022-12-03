Укрзалізниця поповнила смаколиками меню та повернула "легендарні" аксесуари (фото)
Укрзалізниця повідомила новини, на які українці давно чекали. Справа в тому, що до потягів повернуть підсклянники, які зникли під час коронавірусу, також оновлено меню чаю та кави.
Про це стало відомо з поста Укрзалізниці на Facebook.
Які напої тепер запропонують пасажирам
- оновлений класичний чай трьох видів (чорний цейлонський, зелений китайський, американський фруктовий);
- нова колекція авторських чаїв (карпатська трав'яна, подільська з м'ятою, поліська з чебрецем);
- натуральна мелена кава (100% арабіка, американо або еспресо);
- дріп-кави (specialty coffee - 100% арабіка з конкретного регіону Бразилії).
Також у меню повернуть цукор-рафінад, який раніше був у меню, і всім знайомий з дитинства.
На всіх упаковках наразі красується дизайн перемоги, який створено українськими художниками та стає провісником нових переможних на фронті.
УЗ оновила чайне меню (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Підстаканники повертаються
Багато українців сумували за підстаканниками, і тепер вони повертаються!
"Ми також знаємо, що наші пасажири дуже сумували за найвідомішим залізничним аксесуаром - підстаканниками, які з часів ковіду перестали використовуватися в поїздах. Тому ми повертаємо підсклянники - і не просто повертаємо, а повертаємо в новому форматі! Разом з виробниками ми створили новий дизайн підстаканників, що відображає силу української залізниці та залізних людей, які з початку війни продовжують евакуювати, доставляти, зігрівати та турбуватися про пасажирів", - сказано у повідомленні.
УЗ повернула легендарні підсклянники (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Нагадаємо, що у поїздах Укрзалізниці запускають приємний безкоштовний бонус до мандрівок.
Раніше повідомлялося, що у поїздах Укрзалізниці впроваджують новий сервіс, і почали продавати морозиво .