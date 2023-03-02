Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків: як працює нововведення

Укрзалізниця почала встановлювати автомати з продажу квитків. Наразі така послуга стає доступною для пасажирів приміських електропоїздів.

Перші автомати помітили в Києві на приміському вокзалі. Наразі термінали самообслуговування ще не підключені до мережі, роботи над цим тривають.

"Судячи з наявних елементів на корпусі автомата, квитки будуть продаватися лише безготівково. Вірогідно екран матиме функцію "touch screen", що дозволить обирати різні опції під час придбання проїзного документу", - уточнив Васильєв

Укрзалізниця встановила автомати для продажу квитків (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Нагадаємо, що зараз пасажири приміських поїздів можуть купувати квитки, не звертаючись до каси, через чат-боти у месенджерах.

Крім того, квитки на приміські сполучення можна придбати безпосередньо у контролерів-касирів.

Детально про способи придбання чи повернення квитків можна дізнатися також за гарячою лінією Укрзалізниці: 0 800 503 111.