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Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов: как работает нововведение

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Четверг 02 марта 2023 12:10
Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов: как работает нововведение Пригородный электропоезд (фото: facebook/20Ukrzaliznytsia)
Автор: Светлана Мащенко

Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов. Пока такая услуга становится доступной для пассажиров пригородных электропоездов.

Снимки показал транспортный эксперт Олег Васильев в Facebook.

Первые автоматы были замечены в Киеве на пригородном вокзале. Пока терминалы самообслуживания еще не подключены к сети, работы над этим продолжаются.

"Судя из имеющихся элементов на корпусе автомата, билеты будут продаваться только безналично. Вероятно, экран будет иметь функцию "touch screen", что позволит выбирать различные опции при покупке проездного документа", - уточнил Васильев.

Укрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов: как работает нововведениеУкрзализныця начала устанавливать автоматы по продаже билетов: как работает нововведение

Укрзализныця установила автоматы для продажи билетов (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Напомним, что сейчас пассажиры пригородных поездов могут покупать билеты, не обращаясь в кассу,через чат-боты в мессенджерах.

Кроме того, билеты на пригородные сообщения можно приобрести непосредственно у контролеров-кассиров.

Подробно о способах приобретения или возврата билетов можно узнать по горячей линии Укрзализныци: 0 800 503 111.

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