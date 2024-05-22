"Укрзалізниця" підвищила ціни на постіль у потягах: скільки тепер коштуватиме

"Укрзалізниця" підвищила ціни на постільні комплекти в потягах. Тепер постіль обійдеться від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки діють з 22.05.2024.

Скільки тепер обійдеться постіль - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Скільки буде коштувати постіль тепер

Так, у вагонах категорії плацкарт і купе ціна за комплект білизни (наволочка, два простирадла та рушник) коштує - 80 грн.

У вагонах класу СВ ціна постільного комплекту (дві наволочки, простирадло, підковдра та два рушники) - 120 грн.

Раніше вартість білизни у поїздах УЗ становила 50 та 60 грн відповідно. Останній раз вартість постільних речей підвищувалася у січні 2019 року.

Ціна за постіль в УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Зазначимо, що блогер Олег Васильєв зазначає, що опція купівлі постільного комплекту враховує користування матрацом, подушкою та ковдрою. Якщо у квитку не сплачено постільний комплект інші речі не доступні для використання.

Реакція мережі на оновлені ціни

Українці в коментарях зазначили, що незадоволені новими цінами.