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"Укрзалізниця" підвищила ціни на постіль у потягах: скільки тепер коштуватиме

Середа 22 травня 2024 13:05
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"Укрзалізниця" підвищила ціни на постіль у потягах: скільки тепер коштуватиме УЗ підвищила ціни на постіль (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

"Укрзалізниця" підвищила ціни на постільні комплекти в потягах. Тепер постіль обійдеться від 80 до 120 гривень. Відповідне рішення ухвалило правління компанії 20 травня 2024 року. Нові розцінки діють з 22.05.2024.

Скільки тепер обійдеться постіль - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Скільки буде коштувати постіль тепер

Так, у вагонах категорії плацкарт і купе ціна за комплект білизни (наволочка, два простирадла та рушник) коштує - 80 грн.

У вагонах класу СВ ціна постільного комплекту (дві наволочки, простирадло, підковдра та два рушники) - 120 грн.

Раніше вартість білизни у поїздах УЗ становила 50 та 60 грн відповідно. Останній раз вартість постільних речей підвищувалася у січні 2019 року.

&quot;Укрзалізниця&quot; підвищила ціни на постіль у потягах: скільки тепер коштуватимеЦіна за постіль в УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Зазначимо, що блогер Олег Васильєв зазначає, що опція купівлі постільного комплекту враховує користування матрацом, подушкою та ковдрою. Якщо у квитку не сплачено постільний комплект інші речі не доступні для використання.

Реакція мережі на оновлені ціни

Українці в коментарях зазначили, що незадоволені новими цінами.

  • Нахіба вторая подушка? Куда ее девать так что бы не замазать наволочку?
  • Капец. Краще вже свою з собою брати.
  • Идея купить недорогой спальник все больше кажется разумной.
  • Беру спальник або постіль з дому, іноді - купую. Але навіть коли купую - не беру переважно матрац, стелю на полицю просто.
  • При вартості квитка -1000+ грн, то вже й не такі гроші.

Нагадаємо, раніше в "Укрзалізниці" розповіли про правила спільних подорожей з домашніми улюбленцями.

Читайте також, що відомо про "сімейні вагони", які запускає "Укрзалізниця".

В матеріалі були використані дані з Facebook-сторінок Олега Васильєва та Олександра Рудоманова.

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