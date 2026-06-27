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У МЗС Польщі заявили, що Зеленському та Путіну треба говорити без посередників

22:56 27.06.2026 Сб
2 хв
Сікорський назвав, від чого залежить прогрес у питанні завершення війни
aimg Едуард Ткач
У МЗС Польщі заявили, що Зеленському та Путіну треба говорити без посередників Фото: Радослав Сікорський (Getty Images)
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Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський заявив, що переговори між Україною та Росією щодо завершення війни мають відбуватися без посередників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS News .

Під час бесіди міністр заявив, що будь-які майбутні переговори мають проводитись безпосередньо між президентом України Володимиром Зеленським та диктатором РФ Володимиром Путіним. Тобто без посередництва третіх осіб.

"Особисто я вважаю, що краще дозволити Росії та Україні вести прямі переговори. Вони ведуть переговори про обмін тілами загиблих солдатів, військовополонених. І є питання, з яких ми не хочемо чинити на них тиск", - сказав Сікорський.

Зазначимо, що остання пряма зустріч представника України та РФ була у лютому цього року в ОАЕ в рамках тристороннього саміту, який був організований за посередництва США.

При цьому Сікорський додав, що прогрес у питанні завершення війни в Україні залежить безпосередньо від Путіна.

"Ми вважаємо, що якщо Путін готовий до припинення вогню, яке запропонувала Україна, або до мирної угоди, він знайде спосіб зв'язатися із Зеленським", - резюмував глава МЗС Польщі.

Переговори між Україною та РФ

Нагадаємо, днями Володимир Зеленський заявив, що пропозиція щодо прямої зустрічі з Путіним залишається в силі. Він зазначив, що реальні формати для завершення війни "давно лежать на столі" у Москві.

Також президент записав учора відеозвернення, в якому сказав, що Україна зробила пропозиції як ключовим партнерам, так і друзям Путіна щодо можливості зустрічі та завершення війни.

До речі, глава МЗС Туреччини Хакан Фідан заявив, що Анкара готова надати майданчик для відновлення переговорів між Україною та РФ.

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Володимир Зеленський Володимир Путін Польща Війна в Україні
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