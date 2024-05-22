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"Укрзализныця" повысила цены на постель в поездах: во сколько теперь обойдется

Среда 22 мая 2024 13:05
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"Укрзализныця" повысила цены на постель в поездах: во сколько теперь обойдется УЗ повысила цены на постель (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

"Укрзализныця" повысила цены на постельные комплекты в поездах. Теперь постель обойдется от 80 до 120 гривен. Соответствующее решение приняло управление компании 20 мая 2024 года. Новые цены действуют с 22.05.2024.

Сколько теперь обойдется постель - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Сколько будет стоить постель сейчас

Так, в вагонах категории плацкарт и купе цена за комплект белья (наволочка, две простыни и полотенце) стоит - 80 грн.

В вагонах класса СВ цена постельного комплекта (две наволочки, простыня, пододеяльник и два полотенца) - 120 грн.

Ранее стоимость белья в поездах УЗ составила 50 и 60 грн соответственно. Последний раз стоимость постельных принадлежностей повышалась в январе 2019 года.

&quot;Укрзализныця&quot; повысила цены на постель в поездах: во сколько теперь обойдетсяЦена за постель в УЗ (фото: facebook.com/ol.vasilyev)

Блоггер Олег Васильев отмечает, что опция покупки постельного комплекта учитывает пользование матрасом, подушкой и одеялом. Если в билете не оплачен постельный комплект, другие вещи не доступны для использования.

Реакция сети на обновленные цены

Украинцы в комментариях отметили, что недовольны новыми ценами.

  • Нахіба вторая подушка? Куда ее девать так что бы не замазать наволочку?
  • Капец. Краще вже свою з собою брати.
  • Идея купить недорогой спальник все больше кажется разумной.
  • Беру спальник або постіль з дому, іноді - купую. Але навіть коли купую - не беру переважно матрац, стелю на полицю просто.
  • При вартості квитка -1000+ грн, то вже й не такі гроші.

Напомним, ранее в "Укрзализныце" рассказали о правилах совместных путешествий с домашними любимцами.

Читайте также, что известно о "семейных вагонах", которые запускает "Укрзализныця".

В материале были использованы данные из Facebook-страниц Олега Васильева и Александра Рудоманова.

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Укрзализныця
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