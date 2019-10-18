Укрпошта заставит украинцев платить больше за тот же сервис

Укрпошта повысила тарифы на почтовые отправления по Украине. Цены за услуги с начала 2020 года вырастут по 10-12,5 процентов. Такое решение, принятое Нацкомиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), зарегистрировано в Минюсте.

Отмечается, что стоимость приоритетных отправлений поднимут на 10 процентов, а неприоритетных - на 12,5 процентов.

К слову, ранее в сентябре генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский говорил о грядущем подорожании тарифов на услуги на 15-20 процентов. При этом он добавил, что качество сервиса также растет, и, согласно оценкам "тайного покупателя" с начала 2018 года готовность граждан рекомендовать Укрпошту возросла на 50 процентов.

Укрпочта повышает тарифы с 1 января 2020 года (Иллюстративное фото:РБК-Украина)

Так, с 1 января 2020-го предельные тарифы на письма и почтовые карточки устанавливаются по таким ценам (без НДС):

Приоритетные

массой до 50 грамм включительно - 11 грн, выше 50 и до 250 грамм - 16,50 грн, выше 250 и до 1000 грамм - 33 грн, выше 1000 и до 2000 грамм - 44 грн

Неприоритетные

массой до 50 грамм включительно - 9 грн, выше 50 и до 250 грамм - 13,50 грн, выше 250 и до 1000 грамм - 27 грн, выше 1000 и до 2000 грамм - 36 грн

Укрпочта повышает тарифы с 1 января 2020 года (Иллюстративное фото:РБК-Украина)

Предельные тарифы на бандероли (без НДС):

Приоритетные

массой до 250 грамм включительно - 16,50 грн, выше 250 и до 1000 грамм - 33 грн, выше 1000 и до 2000 грамм - 44 грн, выше 2000 и до 3000 грамм - 55 грн

Неприоритетные

массой до 250 грамм включительно - 13,50 грн, выше 250 и до 1000 грамм - 27 грн, выше 1000 и до 2000 грамм - 36 грн, выше 2000 и до 3000 грамм - 45 грн

Тарифы на заказные отправленя карточек, писем и бандеролей также увеличены сверх платы за массу до 8 гривен (без НДС).

Напомним, что с начала нынешнего года АО "Укрпочта" установила новые тарифы на свои услуги - в частности, тарифы на пересылку почтовых отправлений (письма, открытки) в пределах Украины повысились в среднем на 10 процентов.