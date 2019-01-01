"Укрпочта" повысила с 1 января тарифы

Фото: Укрпочта (РБК-Украина)

Стоимость доставки писем и посылок вырастет на 10-20%

АО "Укрпочта" установила с 1 января 2019 года новые тарифы на свои услуги. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

В частности, тарифы на пересылку почтовых отравлений (письма, открытки) в пределах Украины повышаются в среднем на 10%.

Тарифы на доставку посылок весом до 1 кг в тарифе "Стандартный" будут повышены в среднем на 10%, в тарифе "Экспресс" - на 20%. Для посылок с большим весом повышение менее значительное.

Вместе с тем, в тарифе "Экспресс" отменяется доплата в 12 грн за доставку в село.

Напомним, в государственном бюджете на 2019 год предусмотрено возмещение для АО "Укрпочта" расходов на доставку пенсий. На возмещение затрат АО "Укрпочта" за предоставление услуг, связанных с выплатой и доставкой пенсий и денежной помощи населению, выделяется 500 млн грн.

В декабре 2018 года "Укрпочта" достигла соглашения с Пенсионным фондом Украины относительно доставки и выплаты пенсий в 2019 году за счет 500 млн грн, выделенных в госбюджете на 2019 год.

Также "Укрпочта" официально приостанавливает с 17 декабря года все действия, связанные с оптимизацией сельской сетей. Кроме того, будет проведена работа по трудоустройству на вакантные должности бывших работников, в случае их обращения.