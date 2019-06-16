Дно цинизма: Укрпочта влипла в скандал из-за "благотворительной акции" (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Укрпочта предлагает отправить посылки в детские дома, но в инициативе есть подвох

Укрпочта влипла в скандал из-за посылок в детский дом. Оказалось, что в наборе представлена российская продукция, а стоимость сильно завышается. Об этом сообщил Клим Братковский на своей странице в Facebook.

Также он опубликовал соответствующие фото в сети.

Как говорилось в объявлении о благотворительной услуге в отделении Укрпочты 03150, за 46 гривен можно отправить готовую посылку в детский дом Киева и Киевской области. Уже после согласия оператор тут же проинформировал, что на самом деле набор для отправки будет дороже - 67 гривен.

"Я совсем не расстроился, а наоборот подумал, что наверно что-то будет полезное. Мне стало интересно, что же будет в подарочном наборе. Был уверен, что Укрпочта подготовила набор детских книг или раскрасок, канцелярии или типа того. Однако принесли гигиенический набор от российского бренда "Чистая линия" - шампунь, мыло, зубная паста и щетка", - описал ситуацию Братковский.

Фото: facebook.com/klimetin

Затем выяснилось, что на самом деле можно отправлять не только по Киеву и Киевской области, но и по всей Украине - в списке был представлен выбор любого детского дома.

"Думаю ок, хоть это и позорный набор и лучше бы я его сам собрал за 67 гривен, но для первого раза решил отправить такой набор от Укрпочты в Николаевскую область", - говорится в сообщении юриста.

В итоге за благотворительную акцию от Укрпочты пришлось заплатить (за коробку и доставку) 99 гривен.

Фото: facebook.com/klimetin

"То есть, получается, что Укрпочта помогает сбывать российскую продукцию детям из детских домов и при этом еще и зарабатывает на почтовых услугах. Я не знаю большего циничного дна, чем это. Укрпочта действительно считает, что детям из детских домов не хватает российского мыла?" - возмущается он.

В сети напомнили Укрпочте о медиа-бартере, когда можно найти партнера (к примеру, в лице издательства детской литературы, которое могло дать скидку на продукцию и подготовить готовые наборы для отправки в детские дома).

"Ребята из Укрпочты, сделайте интересные и полезные наборы, но только без российского мыла и будет вам спасибо от детей из детских домов", - резюмирует он.

Фото: facebook.com/klimetin

Как сообщалось ранее, Укрпочта недавно попала в языковой скандал, и в марте снова угодила в неприятности - из-за преступной деятельности одной из сотрудниц компания лишилась более миллиона гривен.