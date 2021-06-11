Укрпочта выпустила марку к Евро 2020: как она выглядит
Укрпочта, 11 июня, выпустила особую почтовую марку. Ее посвятили к чемпионату Европы по футболу Евро-2020.
Об этом сообщили на сайте Укрпочта.
Так, тираж марки составит 140 тыс. экземпляров и номиналом F (эквивалент 17 грн).
Что изображено на марке?
На марке изображены основные элементы концепции визуального дизайна UEFA EURO 2020 ТМ: мост - универсальный символ связи, болельщиков и официальный Кубок Анри Делоне.
Фото: марка Укрпочты к Евро 2020 (ukrposhta.ua)
Отметим, что ранее Укрпочта ввела в обращение 29 почтовых марок и блоков на футбольную тематику. В частности, они были посвящены украинскому футболу, юбилеям FIFA, UEFA, Чемпионату мира FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 проведению UEFA Champions League Final Kyiv 2018.
Добавим, что 16 чемпионат Евро-2020 начнется сегодня, 11 июня и завершится 11 июля. Матчи проведут в 11 европейских городах, а финал состоится в Лиссабоне.
Ранее сообщалось, что в России возмутились из-за новой формы украинских футболистов, которая была предложена для Евро 2020. Там заявили, что УЕФА должна отреагировать и запретить.
Также мы писали, что Украина достигла компромисса с УЕФА относительно формы сборной на Евро.