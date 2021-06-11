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Укрпошта випустила марку до Євро 2020: як вона виглядає

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П'ятниця 11 червня 2021 20:10
Укрпошта випустила марку до Євро 2020: як вона виглядає Фото: Укрпошта присвятила марку Євро 2020 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Укрпошта, 11 червня, випустила особливу поштову марку. Її присвятили до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2020.

Про це повідомили на сайті Укрпошта.

Так, тираж марки становитиме 140 тис. примірників і номіналом F (еквівалент 17 грн).

Що зображено на марці?

На марці зображені основні елементи концепції візуального дизайну UEFA EURO 2020 ТМ: міст – універсальний символ зв'язку, уболівальників і офіційний Кубок Анрі Делоне.

Укрпошта випустила марку до Євро 2020: як вона виглядаєФото: марка Укрпошти до Євро 2020 (ukrposhta.ua)

Зазначимо, що раніше Укрпошта ввела в обіг 29 поштових марок і блоків на футбольну тематику. Зокрема, вони були присвячені українському футболу, ювілеям FIFA, UEFA, Чемпіонату світу FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 проведенню UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Додамо, що 16 чемпіонат Євро 2020 розпочнеться сьогодні, 11 червня, і завершиться 11 липня. Матчі проведуть в 11 європейських містах, а фінал відбудеться у Лісабоні.

Раніше повідомлялося, що у Росії обурилися через нову форму українських футболістів, яка була запропонована для Євро 2020. Там заявили, що УЄФА повинна відреагувати й заборонити.

Також ми писали, що Україна досягла компромісу з УЄФА щодо форми збірної на Євро.

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