Укрпошта випустила марку до Євро 2020: як вона виглядає

Укрпошта, 11 червня, випустила особливу поштову марку. Її присвятили до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2020 .

Про це повідомили на сайті Укрпошта .

Так, тираж марки становитиме 140 тис. примірників і номіналом F (еквівалент 17 грн).

Що зображено на марці?

На марці зображені основні елементи концепції візуального дизайну UEFA EURO 2020 ТМ: міст – універсальний символ зв'язку, уболівальників і офіційний Кубок Анрі Делоне.

Фото: марка Укрпошти до Євро 2020 (ukrposhta.ua)

Зазначимо, що раніше Укрпошта ввела в обіг 29 поштових марок і блоків на футбольну тематику. Зокрема, вони були присвячені українському футболу, ювілеям FIFA, UEFA, Чемпіонату світу FIFA World CUP 2006, UEFA EURO 2012 проведенню UEFA Champions League Final Kyiv 2018.

Додамо, що 16 чемпіонат Євро 2020 розпочнеться сьогодні, 11 червня, і завершиться 11 липня. Матчі проведуть в 11 європейських містах, а фінал відбудеться у Лісабоні.