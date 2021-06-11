Лозунг будет за картой. Украина достигла компромисса с УЕФА по форме сборной на Евро

Украине удалось достичь компромисса с УЕФА относительно формы национальной сборной на Евро-2020. Речь идет о форме с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям Слава!", которая вызвала критику со стороны Москвы.

Как заявил Павелко, в ходе переговоров с УЕФА было решено, что на период проведения матчей Евро до ранее утвержденного дизайна формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент.

"Это утвержденная утром исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что оно станет настоящим оберегом для наших ребят", - рассказал он.

Павелко отметил, что такой дизайн формы украинские игроки будут иметь исключительно на Евро-2020. А начальная форма, которая уже была изготовлена в миллионных тиражах, останется в продаже.