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Укрпошта приготовила украинцам неприятный сюрприз: что известно

STYLERЖизнь    20.12.2019 - 21:16
Укрпошта приготовила украинцам неприятный сюрприз: что известно
Укрпочта повысит тарифы (фото: РБК-Украина)

Укрпочта объявила о новых тарифах для украинцев

Укрпочта готовит украинцам не очень приятный новогодний подарок. С января 2020 года почтовая служба повысит стоимость пересылок по ряду направлений. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Так, будет изменена стоимость отправки грузов для международных направлений. Это коснется сразу двух зон отправки - "Зоны 1" и "Зоны 3".

Отметим, что в "Зону 1" входят страны бывшего СНГ, Европы, Ближнего Востока и Северной Африки. "Зона 3" - это самые удаленные от Украины уголки планеты (Южная и Юго-Восточная Азия, Центральная и Южная Америка, Австралия и Океания).

Для отправки мелких пакетов (до 250 грамм) для этих регинов придется доплатить 0,25 доллара (5,85 грн), а за посылку весом от 0,25 до 2 кг доплата составит уже 0,5 доллара (11,70). Все перерасчеты указаны по курсу доллара на 20 декабря.

При этом для отправлений с учетом сбора рекомендованного статуса (этот сбор не меняется) и НДС, финальный тариф к оплате без скидок составит: на мелкие пакеты весом 0-250 г - от 6 до 6,3 долларов, весом 250-500 г - от 11,4 до 12 долларов.

Таким образом разница между тарифами, которые действовали в 2019 году, составит от 3 до 5%.

Изменятся и тарифы для больших посылок, массой от 10 кг. Но такие перемены коснуться только перечня конкретных стран - Великобритании, Канады, России и США.

А стоимость для "Зоны 2" по мелким посылкам останется такой же. "Зона 2" - это Восточная Азия и Северная Америка.

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