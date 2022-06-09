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Укрпочта показала дизайн новых марок и предложила голосовать: как они выглядят

Укрпочта показала варианты дизайна новой марки (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Укрпочта запустила онлайн-голосование за дизайн новой патриотической марки "Доброго вечора, ми з України!". У марки есть пять вариантов и жители Украины могут проголосовать, чтобы выбрать лучший дизайн.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram глава Укрпочты Игорь Смилянский.

Как выглядят новые варианты марок

"Филателисты на месте? Сегодня стартует голосование за лучший эскиз к почтовой марке "Доброго вечора, ми з України!" - сообщил Смилянский.

Он показал все пять вариантов новой марки: на одной изображены KALUSH Orchestra, которые выиграли Евровидение 2022, на второй - спина Путина и рука украинского солдата, на третьей - трактор, который тянет российский танк, на четвертой - Півник, а на пятой - боевой гусь.

Сколько будет длиться голосование

Часовые рамки онлайн голосования ограничены - с 9 по 15 июня. Результаты голосования глава Укрпочты сообщит 15 июня.

"Хочу напомнить, что это первая полностью народная марка, где тематику и эскиз будут выбирать украинцы. Нам пришло около 1500 эскизов, я счастлив, что в Украине так много талантливых художников. Некоторых заприметил для дальнейшего сотрудничества", - подчеркнул Смилянский.

Запуск новой марки запланирован на июль и глава Укрпочты сказал, что возможен выпуск не только 3, но 4 марки.

Где можно проголосовать

Онлайн-голосование запустили в приложении "Дия".

Также проголосовать можно на официальных страницах Укрпочты: в Facebook и в Instagram, а также в Telegram.

А еще на странице главы Укрпочты Игоря Смилянского в Telegram.

Кстати, ранее мы писали о том, что украинцы выбирали тему новой марки самостоятельно - какие были варианты.

А также рассказывали о том, что в честь победы на Евровидении Укрпочта выпустит новую марку.

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