Укрпошта показала дизайн нових марок і запропонувала голосувати: як вони виглядають

Як виглядають нові варіанти марок

"Філателісти на місці? Сьогодні стартує голосування за найкращий ескіз до поштової марки "Доброго вечора, ми з України!"- повідомив Смілянський.

Він показав всі п'ять варіантів нової марки: на одній зображені KALUSH Orchestra, які виграли Євробачення 2022, на другій - спина Путіна і рука українського солдата, на третій - трактор, який тягне російський танк, на четвертій - Півник, а на п'ятій - бойовий гусак.

Скільки триватиме голосування

Часові рамки онлайн голосування обмежені - з 9 по 15 червня. Результати голосування голова Укрпошти повідомить 15 червня.

"Хочу нагадати, що це перша повністю народна марка, де тематику та ескіз обиратимуть українці. Нам прийшло близько 1500 ескізів, я щасливий, що в Україні так багато талановитих художників. Деяких запримітив для подальшої співпраці", - підкреслив Смілянський.

Запуск нової марки запланований на липень і глава Укрпошти сказав, що можливий випуск не тільки 3, але 4 марки.

Де можна проголосувати

Онлайн-голосування запустили в додатку"дія".

Також проголосувати можна на офіційних сторінках Укрпошти: у Facebook і в Instagram, а також у Telegram.

А ще на сторінці голови Укрпошти Ігоря Смілянського в Telegram.