Украинцы выбрали новую военную почтовую марку. Результаты конкурса
Почтовая марка "Русский военный корабль - иди на**й!" получила огромную популярность не только в Украине, но и разошлась по миру, вызвав огромный ажиотаж и спрос. Теперь прошел конкурс с голосованием за новую главную "военную марку", завершившийся 21 мая.
Какие варианты и эскизы принимали участие при опросе и что показали результаты голосования - читайте в материале ниже.
По замыслу Укрпочты, народный выбор и приобщение граждан к созданию современного филателистического искусства в нашей стране должен стать хорошей традицией для украинцев.
Так, было запущено голосование с 14 мая и до 21-го включительно по теме следующей патриотичной почтовой марки. Тема, собравшая наибольшее количество голосов, будет использована в следующем почтовом выпуске, который будет уже в июне-июле.
Какие эскизы принимали участие в конкурсе
- Героям слава!
- Путин, Москва пылает, Гаага ожидает
- Пес Патрон с ГСЧС
- "Ой у лузі червона калина..."
- Добрый вечер, мы из Украины.
Результаты голосования
И вот в субботу, 21 мая, определился победитель. Им стал эскиз со знаменитой фразой участника группы "ДахаБраха" Марка Галаневича, с которой обычно музыканты начинают свои концерты на гастролях по всему миру. Выражение "Добрый вечер, мы из Украины" ("Доброго вечора, ми з України") с начала полномасштабной войны РФ против нашего государства стало активно использоваться в сообщениях военных, чиновников, простых украинцев, появилась масса роликов с ее использованием, в частности - в музыкальных, которые сейчас также можно слышать на рингтонах.
Как отметил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Facebook, такую новую патриотическую марку выбрали более полумиллиона украинцев.
"Сегодня подводим итоги голосования за новую военную марку, которая в течение недели продолжалась в "Дії" и на сайте Укрпочты. Всего мы получили около 650 тысяч голосов. Из них более 550 тысяч - в приложении "Дія". Среди 5 версий победителем стал вариант "Добрый вечер, мы из Украины". За него суммарно отдали 229783 голоса", - говорится в сообщении.
Как распределились голоса
- На 2-м месте оказался "Пес Патрон" - 182 236 голосов.
- 3-е место - "путин, Москва пылает, Гаага ожидает" с 88 035 голосами.
Выбор дизайна
Сам дизайн марки, точнее его выбор, будут определять уже на втором этапе голосования.
"Надеюсь, что ее ждет не меньший успех, чем у "русского военного корабля… ВСЕ", - отметил Федоров.
Напомним, что Укрпочта выпустит новую серию марок с российским военным кораблем - она станет продолжением первой серии и будет называться "Русский военный корабль…ВСЕ!"
Добавим также, что Укрпочта выпустит марку в честь победы Украины на Евровидении.