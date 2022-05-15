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Укрпочта выпустит марку в честь победы на Евровидении: как она может выглядеть

Новина українською →
Воскресенье 15 мая 2022 17:44
Укрпочта выпустит марку в честь победы на Евровидении: как она может выглядеть Фото: Kalush Orchestra победили на Евровидении 2022 (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

После исторической победы Kalush Orchestra на Евровидении 2022 Укрпочта выпустит марку, посвященную этому важному событию.

Как она может выглядеть, смотрите ниже в материале Styler.

Гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский напомнил, что марка в честь победы на Евровидении - это традиция. Ее выпустили в 2004-м с тогдашней победительницей Русланой, и в 2016-м, когда одержала победу Джамала.

Теперь же, пока продолжается конкурс на новую марку на тему войны, Укрпочта выпустит марку с Kalush Orchestra вне очереди.

"Дизайн марки мы безусловно согласуем отдельно, потому что мы должны это согласовать с Евровидением. Если желаем идти в Европу, надо уважать права интеллектуальной собственности. Поэтому пока фото - это пример одного из вариантов", - пишет Смелянский.

На предложенном варианте марки - сине-желтый флаг, розовая панамка лидера группы Олега Псюка, а также призывы спасти Мариуполь и Азовсталь, которые были произнесены со сцены, несмотря на запрет на политические лозунги.

Укрпочта выпустит марку в честь победы на Евровидении: как она может выглядеть

А вот такими были марки, посвященные победам в 2004-м и 2016-м годах:

Укрпочта выпустит марку в честь победы на Евровидении: как она может выглядетьУкрпочта выпустит марку в честь победы на Евровидении: как она может выглядеть

Фото: t.me/igorsmelyansky

Напомним, что финал Евровидения состоялся в Турине 14 мая. В ночь на 15-е число была объявлена победа Украины. После голосования жюри Украина оказалась на 4-м месте, но зрители решили все. Они отдали 439 баллов Kalush Orchestra, что является рекордом зрительского голосования за всю историю Евровидения.

К сожалению, без скандала не обошлось. Связано это с тем, что украинское жюри не дало ни одного балла Польше, Литве и другим странам, которые сейчас поддерживают наших соотечественников в трудный период.

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