Укрпочта показала дизайн новой марки: как она выглядит и когда поступит в продажу
Укрпочта огласила результаты голосования и показала, как будет выглядеть новая марка "Доброго вечора, ми з України". Разработчики учли пожелания украинцев и добавили надпись.
Как будет выглядеть марка, когда ее выпустят в обращение - читайте ниже в нашем материале Styler.
Как пишет гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, победу одержала марка с "тракторными войсками".
Участие в голосовании приняло 834 тысяч украинцев, из которых более 340 тысяч выбрали "следующий филателистический хит".
"Относительно победной темы - за время войны наши люди неустанно поставляли ВСУ трофейные рашистские танки. Чего только стоит фермер, укравший вражеский танк или те люди, которые разбирали их на запчасти, потому что "в хозяйстве пригодится"!" - написал Смелянский.
К дизайну добавили надпись "Доброго вечора, ми з України", учтя пожелания значительного количества украинцев.
Вот так будет выглядеть новая марка:
Фото: t.me/igorsmelyansky
Второе место заняла марка "путин, которого останавливает ВСУ" с почти 155 тысячами голосов. Вот она:
Фото: t.me/igorsmelyansky
Когда выпустят и сколько напечатают
Марку планируют выпустить в середине июля, о чем дополнительно будет объявлено дополнительно.
Будет выпущено 5 миллионов марок 2-х номиналов или 830 000 листов по 6 марок (цифра совпадает с количеством голосов в конкурсе).
Как вам такой дизайн? Пишите об этом в комментариях.
Напомним, что Укрпочта уже выпустила две марки "о корабле": "Русскій воєнний корабль іді на х*й!" и "Русскій воєнний корабль... Всьо!" Обе вызвали бешеный ажиотаж и очереди из желающих их приобрести.
К слову, Укрпочта также выпустит марку в честь победы Украины на Евровидении.