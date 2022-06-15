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Укрпочта показала дизайн новой марки: как она выглядит и когда поступит в продажу

Новина українською →
Среда 15 июня 2022 11:43
Укрпочта показала дизайн новой марки: как она выглядит и когда поступит в продажу Коллаж РБК-Украина: Укрпочта показала дизайн новой марки
Автор: Светлана Мащенко

Укрпочта огласила результаты голосования и показала, как будет выглядеть новая марка "Доброго вечора, ми з України". Разработчики учли пожелания украинцев и добавили надпись.

Как будет выглядеть марка, когда ее выпустят в обращение - читайте ниже в нашем материале Styler.

​​Как пишет гендиректор Укрпочты Игорь Смелянский, победу одержала марка с "тракторными войсками".

Участие в голосовании приняло 834 тысяч украинцев, из которых более 340 тысяч выбрали "следующий филателистический хит".

"Относительно победной темы - за время войны наши люди неустанно поставляли ВСУ трофейные рашистские танки. Чего только стоит фермер, укравший вражеский танк или те люди, которые разбирали их на запчасти, потому что "в хозяйстве пригодится"!" - написал Смелянский.

К дизайну добавили надпись "Доброго вечора, ми з України", учтя пожелания значительного количества украинцев.

Вот так будет выглядеть новая марка:

Укрпочта показала дизайн новой марки: как она выглядит и когда поступит в продажу

Фото: t.me/igorsmelyansky

Второе место заняла марка "путин, которого останавливает ВСУ" с почти 155 тысячами голосов. Вот она:

Укрпочта показала дизайн новой марки: как она выглядит и когда поступит в продажу

Фото: t.me/igorsmelyansky

Когда выпустят и сколько напечатают

Марку планируют выпустить в середине июля, о чем дополнительно будет объявлено дополнительно.

Будет выпущено 5 миллионов марок 2-х номиналов или 830 000 листов по 6 марок (цифра совпадает с количеством голосов в конкурсе).

Как вам такой дизайн? Пишите об этом в комментариях.

Напомним, что Укрпочта уже выпустила две марки "о корабле": "Русскій воєнний корабль іді на х*й!" и "Русскій воєнний корабль... Всьо!" Обе вызвали бешеный ажиотаж и очереди из желающих их приобрести.

К слову, Укрпочта также выпустит марку в честь победы Украины на Евровидении.

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