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Укрпошта показала дизайн нової марки: як вона виглядає і коли надійде в продаж

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Середа 15 червня 2022 11:43
Укрпошта показала дизайн нової марки: як вона виглядає і коли надійде в продаж Колаж РБК-Україна: Укрпошта показала дизайн нової марки
Автор: Світлана Мащенко

Укрпошта оголосила результати голосування і показала, як виглядатиме нова марка "Доброго вечора, ми з України". Розробники врахували побажання українців і додали напис.

Як виглядатиме марка, коли її випустять в обіг - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

​​Як пише гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський, перемогу здобула марка з "тракторними військами".

Участь в голосуванні взяло 834 тисяч українців, з яких понад 340 тисяч обрали "наступний філателістичний хіт".

"Щодо переможної теми - за час війни наші люди невпинно постачали ЗСУ трофейні рашистські танки. Чого тільки вартий фермер, який вкрав ворожий танк чи ті люди, які розбирали їх на запчастини, бо "в хазяйстві пригодиться"!" - написав Смілянський.

До дизайну додали напис "Доброго вечора, ми з України", врахувавши побажання значної кількості українців.

Ось так виглядатиме нова марка:

Укрпошта показала дизайн нової марки: як вона виглядає і коли надійде в продаж

Фото: t.me/igorsmelyansky

Друге місце посіла марка "путін, якого зупиняє ЗСУ" з майже 155 тисячами голосів. Ось вона:

Укрпошта показала дизайн нової марки: як вона виглядає і коли надійде в продаж

Фото: t.me/igorsmelyansky

Коли випустять і скільки надрукують

Марку планують випустити в середині липня, про що додатково буде оголошено додатково.

Буде випущено 5 мільйонів марок 2-х номіналів або 830 000 аркушів по 6 марок (цифра співпадає з кількістю голосів у конкурсі).

Як вам такий дизайн? Пишіть про це в коментарях.

Нагадаємо, що Укрпошта вже випустила дві марки "про корабль": "Русскій воєнний корабль іді на х*й!" й "Русскій воєнний корабль... Всьо!" Обидві викликали шалений ажіотаж і черги з охочих їх придбати.

До слова, Укрпошта також випустить марку на честь перемоги України на Євробаченні.

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