Новая марка Укрпочты о "военном корабле" с самого утра собирает гигантские очереди (фото)
Украинцы с утра 23 мая начали выстраиваться в очереди за новой маркой "Русский военный корабль ... Все!", продажа которой стартует сегодня в отделениях. И хотя начало в 14:00, у почты уже собираются гигантские ряды из желающих стать владельцами марки.
Очередь в Киеве показал Игорь Смелянский, гендиректор Укрпочты.
"Хоть и не надо собираться рядом с нашими отделениями до 14:00, но я понимаю, что я не могу остановить всех от того, чтобы собраться раньше времени. Учитывая интерес к сегодняшним событиям, буду здесь вести прямые репортажи и предоставлять всю информацию", - написал он.
На фото очередь перед Главпочтамтом на Крещатике:
Новая марка вышла тиражом в 5 млн экземпляров - в 5 раз больше, чем первая. В продаже будет два номинала марок:
- "Русский военный корабль ... Все! Смерть врагам" F - для отправлений по Украине.
- "Русский военный корабль ... Все! Слава нации!" W - для международных отправлений.
Так выглядит новая марка:
Продавать марку будут в 1500 отделениях Укрпочты, в том числе и в районных центрах Украины. В первую неделю 1 млн марок будет отправлено по отделениям.
А вот так выглядит первая марка с миллионным тиражом:
Отметим, что новая патриотическая марка, которую выпустит Укрпочта, будет со знаменитой фразой "Доброго вечора, ми з України". За нее отдали больше всего - 650 000 голосов. Следующим голосованием будет выбран эскиз марки.
Ранее мы писали, что в Киеве появилось цветочное панно в виде марки с российским кораблем.