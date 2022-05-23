Новая марка Укрпочты о "военном корабле" с самого утра собирает гигантские очереди (фото)

Украинцы с утра 23 мая начали выстраиваться в очереди за новой маркой "Русский военный корабль ... Все!", продажа которой стартует сегодня в отделениях. И хотя начало в 14:00, у почты уже собираются гигантские ряды из желающих стать владельцами марки.

"Хоть и не надо собираться рядом с нашими отделениями до 14:00, но я понимаю, что я не могу остановить всех от того, чтобы собраться раньше времени. Учитывая интерес к сегодняшним событиям, буду здесь вести прямые репортажи и предоставлять всю информацию", - написал он.

На фото очередь перед Главпочтамтом на Крещатике:

Новая марка вышла тиражом в 5 млн экземпляров - в 5 раз больше, чем первая. В продаже будет два номинала марок:

"Русский военный корабль ... Все! Смерть врагам" F - для отправлений по Украине.

"Русский военный корабль ... Все! Слава нации!" W - для международных отправлений.

Так выглядит новая марка:

Продавать марку будут в 1500 отделениях Укрпочты, в том числе и в районных центрах Украины. В первую неделю 1 млн марок будет отправлено по отделениям.

А вот так выглядит первая марка с миллионным тиражом: