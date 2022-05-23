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Новая марка Укрпочты о "военном корабле" с самого утра собирает гигантские очереди (фото)

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Киев, Понедельник 23 мая 2022 09:36
Новая марка Укрпочты о "военном корабле" с самого утра собирает гигантские очереди (фото) Фото: Новая марка Укрпочты про военный корабль собрала очереди (Getty Images)
Автор: Светлана Мащенко

Украинцы с утра 23 мая начали выстраиваться в очереди за новой маркой "Русский военный корабль ... Все!", продажа которой стартует сегодня в отделениях. И хотя начало в 14:00, у почты уже собираются гигантские ряды из желающих стать владельцами марки.

Очередь в Киеве показал Игорь Смелянский, гендиректор Укрпочты.

"Хоть и не надо собираться рядом с нашими отделениями до 14:00, но я понимаю, что я не могу остановить всех от того, чтобы собраться раньше времени. Учитывая интерес к сегодняшним событиям, буду здесь вести прямые репортажи и предоставлять всю информацию", - написал он.

На фото очередь перед Главпочтамтом на Крещатике:

Новая марка Укрпочты о &quot;военном корабле&quot; с самого утра собирает гигантские очереди (фото)

Новая марка вышла тиражом в 5 млн экземпляров - в 5 раз больше, чем первая. В продаже будет два номинала марок:

  • "Русский военный корабль ... Все! Смерть врагам" F - для отправлений по Украине.
  • "Русский военный корабль ... Все! Слава нации!" W - для международных отправлений.

Так выглядит новая марка:

Новая марка Укрпочты о &quot;военном корабле&quot; с самого утра собирает гигантские очереди (фото)

Продавать марку будут в 1500 отделениях Укрпочты, в том числе и в районных центрах Украины. В первую неделю 1 млн марок будет отправлено по отделениям.

А вот так выглядит первая марка с миллионным тиражом:

Новая марка Укрпочты о &quot;военном корабле&quot; с самого утра собирает гигантские очереди (фото)

Отметим, что новая патриотическая марка, которую выпустит Укрпочта, будет со знаменитой фразой "Доброго вечора, ми з України". За нее отдали больше всего - 650 000 голосов. Следующим голосованием будет выбран эскиз марки.

Ранее мы писали, что в Киеве появилось цветочное панно в виде марки с российским кораблем.

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