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Укрпочта назвала дату выхода новой марки с самолетом "Мрия": как она выглядит

Новина українською →
Суббота 25 июня 2022 21:25
Укрпочта назвала дату выхода новой марки с самолетом "Мрия": как она выглядит Укрпочта запускает продающий марок с самолетом "Мрия" (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Укрпочта начнет продажу еще одной патриотической марки под названием "Украинская мечта", посвященную самолету Ан-225, который был уничтожен оккупантами в аэропорту Гостомеля.

Об этом в Telegram сообщил генеральный директор Укрпочты Игорь Смелянский.

Когда будут продавать марку

Продажа марок тиражом 3 миллиона экземпляров стартует 28 июня. Их можно будет купить в отделениях Укрпочты или в онлайн-магазинах - более подробная информация будет обнародована в понедельник, 27 июня.

В частности, на руки будут продавать не более 2 маркированных писем, 5 конвертов, 5 открыток.

28 июня погашение штемпелями "первый день" проведут в Киеве и Гостомеле. Спецгашение "Украинская мечта" - во всех филиалах Укрпочты.

Иллюстрацию с самолетом создала 11-летняя София Кравчук из города Любомль Волынской области. Она нарисовала ее еще в прошлом году для конкурса "Что для меня Украина?".

"Каждый из нас сам решает, что для нас есть эта "Украинская мечта" и с чего она начинается. Лично я считаю, что она начинается с качественного образования наших детей", - написал Смелянский.

Укрпочта назвала дату выхода новой марки с самолетом &quot;Мрия&quot;: как она выглядит

Укрпочта назвала дату выхода новой марки с самолетом "Мрия" (t.me/igorsmelyansky)

Ранее мы сообщали, что Укрпочта показала дизайн новой марки "Доброго вечора, ми з України.

Также, учреждение запустило новый онлайн-магазин.

Кроме того, AliExpress возобновляет доставку через Укрпочту.

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