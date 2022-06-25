Укрпошта назвала дату виходу нової марки з літаком "Мрія": як вона виглядає

Укрпошта розпочне продаж ще однієї патріотичної марки під назвою "Українська мрія", присвячену літаку Ан-225, який був знищений окупантами в аеропорту Гостомеля.

Про це у Telegram повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Коли продаватимуть марку

Продаж марок тиражем 3 мільйони екземплярів стартує 28 червня. Їх можна буде купити у відділеннях Укрпошти або в онлайн-магазинах - більш детальна інформація буде оприлюднена у понеділок, 27 червня.

Зокрема, на руки продаватимуть не більше 2 маркованих листів, 5 конвертів, 5 листівок.

28 червня погашення штемпелями "Перший день" проведуть у Києві та Гостомелі. Спецпогашення "Українська мрія" - у всіх філіях Укрпошти.

Ілюстрацію з літаком створила 11-річна Софія Кравчук з міста Любомль Волинської області. Вона намалювала її ще минулого року для конкурсу "Що для мене Україна?".

"Кожен з нас сам вирішує, що для нас є ця "українська мрія" і з чого вона починається. Особисто я вважаю, що вона починається з якісної освіти наших дітей", - написав Смілянський.

Укрпошта назвала дату виходу нової марки з літаком "Мрія" (t.me/igorsmelyansky)