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Укрепляем легкие и иммунитет: медики назвали самый полезный напиток

STYLERКоронавирус    05.04.2020 - 19:43
Укрепляем легкие и иммунитет: медики назвали самый полезный напиток
Врачи назвали самый полезный напиток для защиты легких (Коллаж РБК-Украина)

Этот напиток способен защитить легкие от коронавируса и укрепить организм

Иммунитет весной у многих ослаблен и в первую очередь организм человека подвержен различным вирусам и бактериям. Медики назвали самый полезный напиток для укрепления иммунитета и здоровья легких, который поможет поддержать организм в период эпидемии коронавируса.

Как отмечают специалисты, чай с куркумой обладает уникальными свойствами и способен защитить легкие человека от фиброза, который возникает во время вирусных заболеваний, в том числе и как осложнение при COVID-19. В куркуме содержится куркумин, который является очень эффективным и противовоспалительным веществом. Также чай с куркумой очень полезен для профилактики заболеваний толстой кишки и жировой болезни печени.

Пить чай с куркумой можно ежедневно, и особенно полезен он будет в период борьбы с коронавирусом. Также такой чай будет полезен во время обычной простуды или гриппе.

Как приготовить чай с куркумой

Для оздоровительного чая нужно взять один стакан горячей воды и 1/3 стакана тертой куркумы. Вода не должна быть очень горячей, максимум – 80 градусов, так как крутой кипяток может убить все полезные свойства корня куркумы.

Заваривать можно в обычном чайнике для чая или в кружке. Куркуму нужно залить водой, накрыть крышкой и дать настояться 10-15 минут.

Также куркуму можно добавлять в другой напиток, на основе молока. На один стакан теплого молока медики рекомендуют добавлять чайную ложку меда и одну столовую ложку тертого корня куркумы. Для вкуса можно добавить корицу, мускатный орех и имбирь.

Напомним, ранее мы писали о том, что ученые назвали самый опасный напиток, который повышает риск развития рака груди в разы.

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