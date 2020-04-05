Зміцнюємо легені та імунітет: медики назвали найбільш корисний напій

Лікарі назвали найбільш корисний напій для захисту легень (Колаж РБК-Україна)

Цей напій здатний захистити легені від коронавіруса і зміцнити організм

Імунітет навесні у багатьох ослаблений і в першу чергу організм людини піддається різним вірусам і бактеріям. Медики назвали найбільш корисний напій для укріплення імунітету та здоров'я легенів, який допоможе підтримати організм у період епідемії коронавірусу.

Як відзначають фахівці, чай з куркумою володіє унікальними властивостями й здатний захистити легені людини від фіброзу, який виникає під час вірусних захворювань, в тому числі і як ускладнення при COVID-19. В куркумі міститься куркумін, який є дуже ефективним і має протизапальну речовину. Також чай з куркумою дуже корисний для профілактики захворювань товстої кишки та жирової хвороби печінки.

Пити чай з куркумою можна щодня, і особливо він корисний в період боротьби з коронавірусом. Також такий чай буде корисний під час звичайної застуди чи грипі.

Як приготувати чай з куркумою

Для оздоровчого чаю потрібно взяти одну склянку гарячої води й 1/3 склянки тертої куркуми. Вода не повинна бути дуже гарячою, максимум – 80 градусів, оскільки крутий окріп може вбити всі корисні властивості кореня куркуми.

Заварювати можна у звичайному чайнику для чаю або в чашці. Куркуму потрібно залити водою, накрити кришкою і дати настоятися 10-15 хвилин.

Також можна додавати куркуму в інший напій, на основі молока. На один стакан теплого молока медики рекомендують додавати чайну ложку меду та одну столову ложку тертого кореня куркуми. Для смаку можна додати корицю, мускатний горіх, імбир.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені назвали найнебезпечніший напій, який підвищує ризик розвитку раку грудей в рази.