Этот напиток приводит к раку груди: ученые раскрыли правду

Молоко может привести к раку груди (фото: pixabay)

Ученые рассказали о связи молока и онкологических заболеваний

Ученые из Университета здоровья Лома Линда в Калифорнии обнаружили, что потребление молока связано с ростом риска развития рака груди у 80% женщин. Результаты исследования опубликовали в International Journal of Epidemiology.

Специалисты изучали особенности питания 53 тыс. американок. На начальном этапе ни у кого из них не было онкологии. Женщины ответили на вопросы об их питании в специальных анкетах. Также их спрашивали о физической активности, вредных привычках, принимаемых препаратах, семейной истории онкозаболеваний, передавали данные скрининга на рак молочной железы и гинекологических обследований.

У более чем тысячи женщин после восьми лет обнаружили рак. Ученые не нашли связи с соевым молоком, йогуртом, сыром. Однако потребление обычного молока связали с ростом риска онкологии.

"Потребление всего лишь четверти или трети чашки молока в день ассоциировалось с повышением риска заболевания раком молочной железы до 30%" — рассказал автор научной работы и исследования.

По словам авторов научного труда, после обнародованых результатов женщинам следует заменить молоко растительным.

Доктор Фрейзер считает, что связь между потреблением молока и раком молочной железы может быть обусловлена содержанием половых гормонов в молоке.

По словам доктора, 75% коров, чье молоко поступает в продажу, обычно беременны. Кроме того, потребление молока и других источников животного белка иногда связывается с повышением в крови уровня ИФР-1, гормона роста, который, как предполагается, способствует развитию некоторых видов рака.

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