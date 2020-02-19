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Врачи назвали напиток, продлевающий жизнь

STYLERЖизнь    19.02.2020 - 07:36
Врачи назвали напиток, продлевающий жизнь
Употребление кофе полезно (фото: pixabay.com)

По мнению ученых, употребление кофе продлевает жизнь

Употребление кофе может очень хорошо сказаться на продолжительности жизни. Употребление ароматного напитка на основе натуральных зерен поможет вам прожить дольше. К такому выводу пришли американские ученые, которые провели исследование и выяснили, что от кофе можно не отказываться, а совсем наоборот. Об этом пишет издание Express.

Как оказалось, кофе предотвращает развитие раковых болезней, а также сердечных заболеваний.

Специалисты уверяют, если выпивать за день две чашки этого напитка, продолжительность жизни увеличиться на два года.

"Кофе содержит большое количество витаминов и минералов, является одним из крупнейших источников антиоксидантов в рационе питания. Многочисленные исследования доказали, что кофе улучшает здоровье печени, помогает сжигать жир и улучшает физическую работоспособность. Таким образом, кофе продлевает жизнь: у пьющих его людей риск смерти в течение 20-летнего периода снижается на 30 процентов", — уверяют ученые.

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В исследования специалисты напоминают, что следует избегать добавления сахара в напиток и не употреблять его в чрезмерном количестве, так как это может повлиять на ваше качество сна.

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