Названы продукты, которые лучше всего укрепляют иммунитет: запомните этот список

Эксперты назвали продукты для укрепления иммунитета (фото: freepic)

Эксперты рассказали украинцам, как укрепить и повысить иммунитет

Не болеть и противостоять любым вирусам поможет крепкий иммунитет. Чтобы иметь его, нужно соблюдать простые правила: высыпаться, не нервничать и правильно питаться.

Так, чтобы защитные силы организма работали на полную, ваш рацион должен быть сбалансированным.

"Ротация продуктов должна происходить каждые 4 часа, при этом продукты не должны быть похожими друг на друга. Это должны быть разнообразные приемы пищи", - говорит врач-иммунолог и диетолог Людмила Гончарова в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина".

Но некоторые продукты, которые будут сохранять ваш иммунитет в тонусе, надо выделить в первую очередь. Это продукты, содержащие белок.

"Это мясо и субпродукты, любые: птица, телятина, говядина, баранина, а также рыба, морепродукты. Также к этому списку относятся яйца. А для тех, кто не очень любит белок животного происхождения - это соя и все продукты из нее", - комментирует врач.

Впрочем, среди списка нет колбасы, копченостей и сосисок. И неслучайно.

"Эти продукты не полезны и их в такие периоды вирусных инфекций желательно вообще не употреблять для того, чтобы не нагружать свой кишечник и соответственно свою иммунную систему", - советует Гончарова.

Далее на защиту иммунитета придут продукты растительного происхождения, которые богаты углеводами. Чаще всего - это злаковые. В этот список следует добавить и картофель. Только не жареный, а в мундирах. Ведь именно в таком продукте сохраняются все полезные витамины. Не следует забывать и о молочных продуктах, в частности о сыре. Но не готовить из него сырники или делать начинку для блинчиков. Чтобы он все же укрепил ваш иммунитет, его следует употреблять без термообработки. А еще йогурт и кефир - в них содержатся различные "хорошие бактерии", которые отвечают за микрофлору кишечника и повышают иммунитет.

"Что касается злаков - не хлопья, как мы привыкли, а именно зерно, которое мы готовим в виде каши, запекаем в духовке и добавляем различные овощи, ягоды или грибы", - комментирует врач.

А вот самый богатый источник полезных микроэлементов - фасоль. Медь, содержащаяся в ней, активизирует выработку гемоглобина, а сера защищает от вирусных заболеваний. Также полезно в день съедать и 150 граммов капусты бело- или краснокачанной. Именно капуста - наиболее насыщенный клетчаткой овощ, она способствует выведению вирусов из организма.

Ну и напоследок - не забывайте о фруктах, в частности цитрусовых, и пейте как можно больше жидкости. Особенно зеленого чая. Ведь катехин, один из его компонентов, может уничтожить вирус гриппа.

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