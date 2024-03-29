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Укрзалізниця запустила оновлені електропоїзди: куди курсуватимуть і як виглядають (фото)

Як виглядають оновлені електропоїзди (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Автор: Василина Копитко

29 березня Укрзалізниця запустила оновлені електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Це друга фаза проекту Dnipro City Express. Рухомий склад курсуватиме на маршруті Камʼянське - Дніпро - Синельникове". Модернізовані електропоїзди оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Укрзалізниці у Facebook.

Як виглядають оновлені вагони

"Розпочинаємо другу фазу проекту Dnipro City Express. На першому етапі проекту, який почався в грудні 2023 року, модернізовані електропоїзди вирушили у рейси за маршрутом Дніпро - Кам'янське - Дніпро. На другому етапі додаємо більше зручних сполучень агломерації Дніпра - з 29 березня модернізовані електропоїзди Dnipro City Express курсуватимуть у сполученні Камʼянське - Дніпро - Синельникове", - йдеться у повідомленні.

Поїзди зупинятимуться на станціях Нижньодніпровськ, Ксеніївка, Ігрень, Синельникове-2 та інших проміжних. Це забезпечить зручне тактове сполучення між районами й берегами Дніпра та для мешканців околиці.

"На маршруті курсують відновлені на потужностях Укрзалізниці електропоїзди серії ЕПЛ2Т. Вони оснащені пандусами, місцями для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивними вбиральнями, навігацією з шрифтом Брайля, місцями для велосипедів, а ще - портами Type-C та USB для зарядки гаджетів", - кажуть в Укрзалізниці.

Ось так виглядають оновлені електропоїзди (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Також зазначається, що крім рейсів з Камʼянського до Дніпра, впродовж дня з Камʼянського до станції Синельникове через Дніпро відправлятимуться 4 рейси, 2 - зі станції Синельникове до Камʼянського через Дніпро, 3 - у напрямку Дніпро - Синельникове та 5 - у зворотному напрямку.

Перші ранкові рейси стартують з Дніпра до станції Синельникове о 05:30, з Камʼянського до Дніпра і Синельникова о 05:42, з Дніпра до Камʼянського о 05:14, і з Синельникова до Дніпра о 05:49.

Ось так виглядають оновлені електропоїзди (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Що відомо про електропоїзд ЕПЛ2т

Електропоїзд ЕПЛ2т - український електропоїзд постійного струму, виробництва Луганського тепловозобудівного заводу. Електропоїзд спроектували на основі екіпажної частини дизель-поїзду ДЕЛ-01 і електричного устаткування електропоїзду ЕР2Т.

Такі електропоїзди розвивають швидкість до 130 км/год. Основна складовість електропоїзда - вісім вагонів: 2 головних, 4 моторних та 2 причіпних. Електропоїзд експлуатується лише в Україні - на Львівській,  Придніпровській та Донецькій залізницях.

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