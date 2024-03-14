"Укрзалізниця" показала нові вагони, які не мають аналогів у світі (фото)

При написанні матеріалу використовувалися такі матеріали: Facebook-сторінки УЗ, Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України і Міністерства оборони України.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає більше про унікальність вагонів і показує, як вони виглядають.

Що відомо про ці вагони

Медичні вагони створили за лічені дні на початку березня. За два роки здано 62 медичні вагони, до кінця року додадуться ще 8. Останні 4 вагони для потреб ЗСУ були переобладнані з пасажирських на потужностях залізниці місяць тому.

Вагони всередині оснащені медичним обладнанням нового покоління, яке дозволяє не тільки транспортувати, але й надавати лікування в ході евакуації.

Його закупка відбувається частково силами "Укрзалізниці", частково - допомогою міжнародних партнерів, волонтерів та меценатів з України.

Ось так виглядають вагони для потреб ЗСУ (фото: facebook.com/MinistryofDefence.UA)

Ці вагони можуть транспортувати важкопоранених військовослужбовців, яких неможливо перевозити іншими видами транспорту.

У вагонах працюють анестезіологи, медсестри, медбрати, санітари та евакуаційні бригади залізничників. Медичне обладнання на борту поїзда робить можливим навіть оперативне втручання під час руху поїзда у найбільш критичних випадках.

Всі вагони завдяки живленню від генератора повністю автономні й оснащені апаратами штучної вентиляції легень, переливання крові, кардіомоніторами, аспіраторами, іншою медтехнікою. Є навіть вагони-реанімації з кисневими станціями, у деяких вагонах у найбільш критичних випадках є можливість проводити оперативне втручання під час руху поїзда.

Ось так виглядають вагони для потреб ЗСУ (фото: facebook.com/Ministry.for.restoration)