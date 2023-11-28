Народжений в Луганську. "Укрзалізниця" оновила знаменитий поїзд (фото)

Укрзалізниця показала, як виглядає вітчизняний електропоїзд ЕПЛ2Т, який пройшов капітальний ремонт. Цю знамениту серію випускали на початку 2000-х років у Луганську. Уже в грудні поїзд курсуватиме на маршруті системи Dnipro City Express.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Укрзалізниці у Facebook .

Як виглядає відремонтований електропоїзд

"Випускаємо вже 12-й капітально відремонтований електропоїзд від початку року: народжений в Луганську, модернізований на КЕВРЗ! Це вже другий поїзд постійного струму серії ЕПЛ2Т, модернізований для Придніпровської залізниці. Ще 2 поїзди серії ЕПЛ вийдуть з завода до кінця року", - йдеться у повідомленні.

Поїзд оснащений пандусами, має місця для проїзду людей з інвалідністю та інклюзивні вбиральні. Також у ньому обладнана навігація шрифтом Брайля, є місця для велосипедів, а ще - порти Type-C та USB для зарядки гаджетів.

Зазначимо, що цей електропоїзд - уже 24-й, випущений з початку повномасштабного вторгнення.

"Вже сьогодні він вирушає до Дніпра, де у грудні разом зі своїм поїздом-близнюком стане на перший з маршрутів системи Dnipro City Express.

Також в УЗ зазначили, що більше деталей нададуть перед запуском проекту.

Ось так виглядає відремонтований електропоїзд (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Історія поїзда ЕПЛ2Т

Український електропоїзд постійного струму ЕПЛ2т випускали у 2000-2008 роках на Луганському тепловозобудівному заводі. Загалом виробили 35 таких поїздів.

Швидкість ЕПЛ2т становить 130 км/год. Залежно від модифікації поїзд може мати 6-12 вагонів. Пасажирський вагон вміщає 118 осіб. Також у нього є причіпні та моторні вагони.

Електропоїзд експлуатується лише в Україні: на Львівській, Придніпровській та Донецькій залізницях.