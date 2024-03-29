Укрзализныця запустила обновленные электропоезда: как выглядят и куда будут курсировать (фото)

Как выглядят обновленные вагоны

"Начинаем вторую фазу проекта Dnipro City Express. На первом этапе проекта, который начался в декабре 2023 года, модернизированные электропоезда отправились в рейсы по маршруту Днепр - Каменское - Днепр. На втором этапе добавляем больше удобных сочетаний агломерации Днепра - с 29 марта модернизированы электропоезда Dnipro City Express будут курсировать в сообщении Каменское - Днепр - Синельниково", - говорится в сообщении.

Поезда будут останавливаться на станциях Нижнеднепровск, Ксеневка, Игрень, Синельниково-2 и других промежуточных. Это обеспечит удобное тактовое сообщение между районами и берегами Днепра и жителей окрестности.

"На маршруте курсируют восстановленные на мощностях Укрзализныци электропоезда серии ЭПЛ2Т. Они оснащены пандусами, местами для проезда людей с инвалидностью и инклюзивными уборными, навигацией со шрифтом Брайля, местами для велосипедов, а еще - портами Type-C и USB для зарядки гаджетов", - говорят в Укрзализныце.

Вот так выглядят обновленные электропоезда (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Также отмечается, что кроме рейсов из Каменского в Днепр, в течение дня из Каменского в станцию Синельниково через Днепр будут отправляться 4 рейса, 2 - со станции Синельниково в Каменское через Днепр, 3 - в направлении Днепр - Синельниково и 5 - в обратном направлении.

Первые утренние рейсы стартуют с Днепра до станции Синельниково в 05:30, с Каменского в Днепр и Синельниково в 05:42, с Днепра в Каменское в 05:14, и из Синельникова в Днепр в 05:49.

Вот так выглядят обновленные электропоезда (фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Что известно об электропоезде ЭПЛ2т

Электропоезд ЭПЛ2т - украинский электропоезд постоянного тока, производства Луганского тепловозостроительного завода. Электропоезд спроектирован на основе экипажной части дизель-поезда ДЕЛ-01 и электрического оборудования электропоезда ЕР2Т.

Такие электропоезда развивают скорость до 130 км/ч. Основная составность электропоезда - восемь вагонов: 2 главных, 4 моторных и 2 прицепных. Электропоезд эксплуатируется только в Украине - на Львовской, Приднепровской и Донецкой железных дорогах.