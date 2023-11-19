Українцям на замітку. Найдивніші професії світу з великими зарплатами

Тестувальник водних гірок

Перед тим, як відкривати гірки в аквапарках чи інших парках розваг, компанії наймають спеціальних людей, які тестують "траси". Інколи такі експерти навіть здійснюють повноцінні тури кількома локаціями. Отримуючи шалені емоції та даючи рекомендації виробникам щодо якості гірки, дотримання безпеки під час відпочинку чи інших необхідних нюансів.

Трамбувальник у транспорті

У деяких країнах в години пік у транспорті накопичується завелика кількість людей. Через надмірно великий пасажиропотік поїхати в тому чи іншому транспортному засобі (або ж його вагоні) можуть одразу не всі бажаючі. На допомогу їм приходять трамбувальники, які буквально запихають людей у переповнений транспорт. Це, зазвичай, міцні чоловіки, що мають "утрамбувати" людей у, наприклад, вагон потяга метро, і дати команду машиністу їхати.

Професійний обіймач

Якщо ви мрієте про теплі й затишні обійми, але не маєте "під рукою" нікого підходящого, у нагоді може стати людина, професійно цьому навчена. Розраховувати можна лише на обійми й ні на що більше. Коштувати таке задоволення може не дешево, але ж позитивні емоції того варті.

Обійматися любить більшість людей (фото: pixabay)

Дегустатор собачого корму

Для того, щоб собачі харчі були якісними й смачними, виробники періодично наймають спеціальних людей, які їх "тестують" - куштують корм. Найчастіше дегустатори оцінюють смак, поживність та пакування товару. Така їжа повністю безпечна для людей, адже до її складу входять злаки й овочі. Водночас більшість дегустаторів зазвичай її випльовують.

Людина, що перегортає пінгвінів

Пінгвіни за своєю природою не здатні підніматися самотужки, якщо впали на спину. Тому в Антарктиді працюють люди, які рятують птахів, що задивляються на літаки в небі і падають горілиць.

Мисливець за мурахами

Нині у світі популярними є мурашині ферми, створені в штучних умовах. Їх створюють для спостереження за життям цих комах і дослідженням того чи іншого виду. Але для того, щоб зібрати мурах для такої ферми, потрібен спеціально навчений цьому ловець. Він має досконально знати особливості цих комах, вміти ловити їх дбайливо та безпечно.

Збирати мурах не так уже й легко (фото: pixabay)

Спостерігач за фарбою

Деякі компанії наймають спеціальних людей, які впродовж свого робочого дня ретельно спостерігають за тим, як змішується, "лягає" і сохне та чи інша фарба. При цьому потрібно зважати на те, як під час висихання змінюється її колір і текстура. Деякі дослідження є довготривалими і вивчають, наскільки довговічною є фарба (чи не облупиться найближчими роками), щоб дати гарантію всім майбутнім покупцям.

Пірнальник за м'ячами для гольфу

Під час гри у гольф м'ячі час від часу потрапляють у воду. Для того, щоб зібрати їх з розташованих на полях водойм, існують спеціальні люди. Вони повинні вміти добре плавати, пірнати й бути витривалими й сильними, адже інколи доводиться діставати на поверхню повний мішок таких м'ячиків. Цікаво, що гольф-клуби можуть наймати таких працівників за різними контрактами. Хтось повертає м'ячі назад і отримує платню за виконану роботу, інші можуть забрати м'ячі собі й продати їх за найкращою ціною, залишивши собі отримані кошти.

Очікувач у черзі

Люди, які не люблять впродовж тривалого часу стирчати у чергах, можуть найняти для цього іншу людину. Вона стоятиме в черзі замість них. У США і Великій Британії існують цілі компанії, що наймають співробітників для такого виду заробітку.

Нудитися в чергах можна за гроші (фото: pixabay)

Дояр отруйних змій

Зміїна отрута використовується у виробництві багатьох медичних препаратів, тому професія дояра отруйних змій доволі популярна у деяких частинах світу. Водночас вона є небезпечною, адже необхідно не тільки володіти всіма необхідними знаннями, але й бути стресостійким і спритним. Деякі професіонали долучаються навіть до безпосереднього вилову необхідних змій у дикій природі.

Нюхач пахв

Компанії, що займаються виготовленням дезодорантів чи інших подібних засобів гігієни наймають людей, які спостерігають за запахами й визначають результат "роботи" дезодоранту - до та після його використання. При цьому найчастіше на таку роботу беруть жінок у віці (вважається, що у них напрочуд тонкий нюх і вони здатні краще відрізняти запахи).

Помічник із шопінгу

Дехто для якісного шопінгу наймає спеціальних помічників, які не тільки складають компанію під час ходіння магазинами, але й дають дієві поради щодо того чи іншого аксесуару, предмету одягу. Такі спеціалісти орієнтуються на смак і стиль потенційного клієнта, є обізнаними в моді, нових колекціях і трендах, вміють поєднувати кольори й створювати повноцінний образ на той чи інший випадок життя. Працюють такі помічники як у спеціальних компаніях, так і самотужки - на фрілансі.

Інколи створити той чи інший образ може бути не просто (фото: pixabay)

Тестувальник матраців

Декому на роботі доводиться просто... валятися на матрацах (чи навіть спати). Для того, щоб перевірити якість тих чи інших матраців, виробники залучають спеціальних людей, яким пропонують поспати на виробах впродовж певного періоду часу, або ж пострибати на них. В межах тестування матраців запропонувати можуть також повалятися й почитати, організувати собі перекус не виходячи з "ліжка", або ж попрацювати "в ліжку" з ноутбуком.