Украинцам на заметку. Самые удивительные профессии мира с большими зарплатами

Некоторые профессии могут, на первый взгляд, казаться странными, но при этом иметь большое значение для той или иной сферы, или индустрии. Зарплаты в таких "странных" профессиях могут варьироваться в зависимости от уровня опыта человека, репутации или размера компании, для которой работает специалист. Однако маленькими они бывают редко.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о самых удивительных профессиях в мире и зачем они нужны.
При подготовке материала использовались источники: сайты careeraddict.com, scoopwhoop.com, boredpanda.com.
Перед тем, как открывать горки в аквапарках или других парках развлечений, компании нанимают специальных людей, тестирующих "трассы". Иногда такие эксперты даже совершают полноценные туры по нескольким локациям. Получая безумные эмоции и давая рекомендации производителям насчет качества горки, соблюдения безопасности во время отдыха или других необходимых нюансов.
В некоторых странах в часы пик в транспорте накапливается большое количество людей. Из-за чрезмерно большого пассажиропотока поехать в том или ином транспортном средстве (или его вагоне) могут сразу не все желающие. На помощь им приходят трамбовщики, буквально запихивающие людей в переполненный транспорт. Это обычно крепкие мужчины, которые должны "утрамбовать" людей в, например, вагон поезда метро, и дать команду машинисту ехать.
Если вы мечтаете о теплых и уютных объятиях, но не имеете "под рукой" никого подходящего, пригодится может человек, профессионально этому обученный. Рассчитывать можно только на объятия и ни на что большее. Стоить такое удовольствие может не дешево, но положительные эмоции того стоят.
Обниматься любит большинство людей (фото: pixabay)
Для того чтобы собачья пища была качественной и вкусной, производители периодически нанимают специальных людей, которые ее "тестируют" - пробуют корм. Чаще всего дегустаторы оценивают вкус, питательность и упаковку товара. Такая пища полностью безопасна для людей, ведь в ее состав входят злаки и овощи. В то же время большинство дегустаторов обычно ее выплевывают.
Пингвины по своей природе не способны подниматься собственными силами, если упали на спину. Поэтому в Антарктиде работают люди, которые спасают птиц, засматривающихся на самолеты в небе и падающих навзничь.
Сейчас в мире популярны муравьиные фермы, созданные в искусственных условиях. Их создают для наблюдения за жизнью этих насекомых и исследования того или иного вида. Но для того, чтобы собрать муравьев для такой фермы, нужен специально обученный этому ловец. Он должен досконально знать особенности этих насекомых, уметь ловить их бережно и безопасно.
Собирать муравьев не так уж легко (фото: pixabay)
Некоторые компании нанимают специальных людей, которые в течение своего рабочего дня тщательно наблюдают за тем, как смешивается, ложится и сохнет та или иная краска. При этом нужно учитывать, как во время высыхания меняется ее цвет и текстура. Некоторые исследования являются длительными и изучают, насколько долговечна краска (не облупится ли в ближайшие годы), чтобы дать гарантию всем будущим покупателям.
Во время игры в гольф мячи время от времени попадают в воду. Для того чтобы собрать их из расположенных на полях водоемов, существуют специальные люди. Они должны уметь хорошо плавать, нырять и быть выносливыми и сильными, ведь иногда приходится доставать на поверхность полный мешок таких мячиков. Интересно, что гольф-клубы могут нанимать таких работников по разным контрактам. Кто-то возвращает мячи назад и получает плату за проделанную работу, другие могут забрать мячи себе и продать их по лучшей цене, оставив себе полученные средства.
Люди, которые не любят долго торчать в очередях, могут нанять для этого другого человека. Она будет стоять в очереди вместо них. В США и Великобритании существуют целые компании, нанимающие сотрудников для такого вида заработка.
Скучать в очередях можно за деньги (фото: pixabay)
Змеиный яд используется в производстве многих медицинских препаратов, поэтому профессия дояра ядовитых змей довольно популярна в некоторых частях мира. В то же время она опасна, ведь необходимо не только обладать всеми необходимыми знаниями, но и быть стрессоустойчивым и ловким. Некоторые профессионалы приобщаются даже к непосредственному отлову необходимых змей в дикой природе.
Компании, занимающиеся изготовлением дезодорантов или других подобных средств гигиены, нанимают людей, которые наблюдают за запахами и определяют результат "работы" дезодоранта - до и после его использования. При этом чаще всего на такую работу принимают женщин в возрасте (считается, что у них удивительно тонкое обоняние и они способны лучше распознавать запахи).
Некоторые для качественного шопинга нанимают специальных помощников, которые не только составляют компанию во время хождения по магазинам, но и дают действенные советы насчет того или иного аксессуара, предмета одежды. Такие специалисты ориентируются на вкус и стиль потенциального клиента, осведомлены в моде, новых коллекциях и трендах, умеют сочетать цвета и создавать полноценный образ на тот или иной случай жизни. Работают такие помощники как в специальных компаниях, так и самостоятельно - на фрилансе.
Иногда создать тот или иной образ может оказаться не просто (фото: pixabay)
Некоторым на работе приходится просто... валяться на матрасах (или даже спать). Для того чтобы проверить качество тех или иных матрасов, производители привлекают специальных людей, которым предлагают поспать на изделиях в течение определенного периода времени, или же попрыгать на них. В рамках тестирования матрасов предложить могут также поваляться и почитать, организовать себе перекус не выходя из "кровати", или поработать "в постели" с ноутбуком.
Напомним, несколько ранее мы рассказывали, кто нужен на рынке труда и почему найти специалиста стало труднее.
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